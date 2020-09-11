https://ria.ru/20200911/yakutiya-1577072059.html

Власти Якутии обратятся в "Росгеологию" из-за скупщиков лицензий

И.о. главы кабмина Якутии Андрей Тарасенко намерен обратиться в "Росгеологию" из-за скупщиков лицензий на разведку и добычу драгметаллов в месторождениях... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:06

2020-09-11T09:06

2020-09-11T09:06

республика саха (якутия)

андрей тарасенко

росгеология

айсен николаев

русгидро

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> И.о. главы кабмина Якутии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Tarasenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тарасенко</a> намерен обратиться в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosgeologija/" target="_blank" data-auto="true">Росгеологию</a>" из-за скупщиков лицензий на разведку и добычу драгметаллов в месторождениях арктического района, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Как отметили в кабмине, в эти дни и.о. председателя правительства находится с рабочим визитом в Усть-Янском районе Якутии.В поселке Депутатский он посетил водохранилище "Поисковый", это единственный источник водоснабжения для всего поселка. Недавно на объекте завершился капитальный ремонт: проложен трубопровод, уставлена система электрообогрева. Однако, как отметили сотрудники "Сахаэнерго", водоснабжение посредством одного технологического трубопровода, даже с учетом проведенных работ, не исключает риск прекращения водоснабжения ТЭЦ и поселка.В августе глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> на встрече с руководством ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_RusGidro/" target="_blank" data-auto="true">Русгидро</a>" поднял вопрос о необходимости строительства котельной в Депутатском. Сейчас на ТЭЦ идёт ремонт котла и вспомогательного оборудования. На следующий год энергетиками запланированы проектно-изыскательские работы.Тарасенко также рассмотрел вопросы развития добывающей промышленности на территории района. В настоящее время лицензии на разведку и разработку месторождений золота и олова в республике выдаются сотнями, при этом реально выполняющих работу значительно меньше. Было отмечено, что темпы развития отрасли на территории района, в частности, сдерживают скупщики лицензий, которые пытаются перепродать уступку разработки месторождения.

https://ria.ru/20200909/babochka-1576985391.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тарасенко, росгеология, айсен николаев, русгидро, экономика