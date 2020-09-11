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Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных
Министерство обороны разработало проекты указа президента и постановления правительства России, запрещающие свободный оборот запчастей и комплектующих изделий к РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:07
2020-09-11T22:55
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Министерство обороны</a> разработало проекты указа президента и постановления правительства России, запрещающие свободный оборот запчастей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов, с помощью которых можно было бы совершать диверсии или теракты, оба документа опубликованы в пятницу на официальном портале проектов нормативных актов.Как отмечается в пояснительных записках к проектам, указом главы государства и последующим постановлением кабинета министров России, принятым еще в 1992 году, утвержден перечень продукции, свободная реализация которой в России запрещена и поставки которой осуществляются только потребителям, имеющим разрешение на ее применение в России. В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>может принимать только Минобороны.Кроме того, отмечается, что в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а реализация химического оружия, в том числе токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запрещена международной Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, в связи с чем термин "боевые отравляющие вещества" целесообразно исключить из перечня."Представляется целесообразным привести наименование используемого в перечне термина "боевые отравляющие вещества" в соответствие с используемым в указанной конвенции наименованием (токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры)", — говорится в пояснительных записках.Также в них отмечается, что в перечень не включены запасные части и комплектующие изделия к средствам защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, что исключает необходимость получения разрешения на их применение в России. Это позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям, чтобы избежать необходимости получения разрешения Минобороны на применение указанной продукции в России, осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов, добавляется в записках."Таким образом, отсутствие в перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за их оборотом, а также допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов", — указывается в записках.Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
https://ria.ru/20200907/minoborony-1576884428.html
https://ria.ru/20200612/1572868241.html
https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html
Это все равно что плеснуть бензина в горящую печку. Кому то очень не хочется расстаться с образом обезьяны с гранатой, который рисуют о нас враги. Или мы совсем потеряли рассудок.
159
Вы читать вообще умеете?. Минобороны предлагает ПРИРАВНЯТЬ термин "боевые отравляющие вещества" к термину "химическое оружие", которое итак уже и запрещено и уничтожено. То есть попросту избавиться от устаревшего термина. И вообще документ по сути не об этом, а о запрете свободной продажи и изготовления средств защиты от "химии", а вот тут уже, имхо, вопрос спорный...
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РИА Новости
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60
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

19:07 11.09.2020 (обновлено: 22:55 11.09.2020)
51035
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерство обороны разработало проекты указа президента и постановления правительства России, запрещающие свободный оборот запчастей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов, с помощью которых можно было бы совершать диверсии или теракты, оба документа опубликованы в пятницу на официальном портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в пояснительных записках к проектам, указом главы государства и последующим постановлением кабинета министров России, принятым еще в 1992 году, утвержден перечень продукции, свободная реализация которой в России запрещена и поставки которой осуществляются только потребителям, имеющим разрешение на ее применение в России. В перечень включены в частности средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование. Согласно перечню, решение об их использовании в России может принимать только Минобороны.
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Кроме того, отмечается, что в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а реализация химического оружия, в том числе токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запрещена международной Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, в связи с чем термин "боевые отравляющие вещества" целесообразно исключить из перечня.
"Представляется целесообразным привести наименование используемого в перечне термина "боевые отравляющие вещества" в соответствие с используемым в указанной конвенции наименованием (токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры)", — говорится в пояснительных записках.
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Также в них отмечается, что в перечень не включены запасные части и комплектующие изделия к средствам защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, что исключает необходимость получения разрешения на их применение в России. Это позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям, чтобы избежать необходимости получения разрешения Минобороны на применение указанной продукции в России, осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов, добавляется в записках.
"Таким образом, отсутствие в перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за их оборотом, а также допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов", — указывается в записках.
Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Это все равно что плеснуть бензина в горящую печку. Кому то очень не хочется расстаться с образом обезьяны с гранатой, который рисуют о нас враги. Или мы совсем потеряли рассудок.
11 сентября, 19:37
Анатолий ОгуречниковАнатолий Огуречников
49332297
Вы читать вообще умеете?. Минобороны предлагает ПРИРАВНЯТЬ термин "боевые отравляющие вещества" к термину "химическое оружие", которое итак уже и запрещено и уничтожено. То есть попросту избавиться от устаревшего термина. И вообще документ по сути не об этом, а о запрете свободной продажи и изготовления средств защиты от "химии", а вот тут уже, имхо, вопрос спорный...
11 сентября, 19:43
Пётр ИвановПётр Иванов
107640020
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