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Возле отеля в китайском Чжухае прогремел взрыв, есть пострадавшие
В китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) прогремел взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:56
2020-09-11T10:33
туризм
новости - туризм
гуандун
пекин
китай
чжухай
взрыв
в мире
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<strong>ПЕКИН, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Zhuhai/" target="_blank">Чжухай</a> (провинция <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a>) прогремел взрыв, сообщает <a href="http://tv.cctv.com/cctvnews/" target="_blank">Центральное телевидение Китая</a>.Сообщение о взрыве возле гостиницы в районе Доумэнь поступило в местную пожарную службу примерно в девять утра по пекинскому времени (4:00 мск). На место происшествия выехали 11 пожарных машин.Спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается. Информации о жертвах пока нет.Причина взрыва пока не называется.На фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж гостиницы поврежден, видны клубы черного дыма и открытое пламя.
https://ria.ru/20200911/vzryv-1577068075.html
гуандун
пекин
китай
чжухай
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туризм, новости - туризм, гуандун, пекин, китай, чжухай, взрыв, в мире

Возле отеля в китайском Чжухае прогремел взрыв, есть пострадавшие

05:56 11.09.2020 (обновлено: 10:33 11.09.2020)
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© AFP 2020 / China OUTНа месте взрыва возле отеля в Чжухае, Китай
На месте взрыва возле отеля в Чжухае, Китай - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AFP 2020 / China OUT
ПЕКИН, 11 сен — РИА Новости. В китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) прогремел взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщение о взрыве возле гостиницы в районе Доумэнь поступило в местную пожарную службу примерно в девять утра по пекинскому времени (4:00 мск). На место происшествия выехали 11 пожарных машин.
Спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается. Информации о жертвах пока нет.
Причина взрыва пока не называется.
На фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж гостиницы поврежден, видны клубы черного дыма и открытое пламя.
Полицейский автомобиль и пожарная машина на шоссе между столицей Иордании Амманом и городом Эз-Зарка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
01:45
В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
0041301
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ТуризмНовости - ТуризмГуандунПекинКитайЧжухайВзрывВ мире
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