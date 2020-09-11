https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069619.html
Возле отеля в китайском Чжухае прогремел взрыв, есть пострадавшие
В китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) прогремел взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:56
2020-09-11T05:56
2020-09-11T10:33
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гуандун
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<strong>ПЕКИН, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Zhuhai/" target="_blank">Чжухай</a> (провинция <a href="http://ria.ru/location_Guangdong/" target="_blank" data-auto="true">Гуандун</a>) прогремел взрыв, сообщает <a href="http://tv.cctv.com/cctvnews/" target="_blank">Центральное телевидение Китая</a>.Сообщение о взрыве возле гостиницы в районе Доумэнь поступило в местную пожарную службу примерно в девять утра по пекинскому времени (4:00 мск). На место происшествия выехали 11 пожарных машин.Спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается. Информации о жертвах пока нет.Причина взрыва пока не называется.На фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж гостиницы поврежден, видны клубы черного дыма и открытое пламя.
https://ria.ru/20200911/vzryv-1577068075.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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