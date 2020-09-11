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Источник в армии Иордании: при взрыве близ Эз-Зарки никто не пострадал

При взрыве близ иорданской Эз-Зарки никто не пострадал, сообщило государственное агентство королевства Petra со ссылкой на высокопоставленный источник в армии... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T04:07

2020-09-11T04:07

2020-09-11T04:07

иордания

взрыв

в мире

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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> При взрыве близ иорданской Эз-Зарки никто не пострадал, сообщило государственное агентство королевства Petra со ссылкой на высокопоставленный источник в армии <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>.Государственный министр информации Иордании Амжад Адалия в пятницу заявил, что взрыв произошел в безлюдной местности на складе с боеприпасами. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание."При взрыве, который случился в пятницу утром на складе с боеприпасами, находившимися в процессе утилизации, никто не пострадал", - заявил собеседник агентства.Министр здравоохранения Иордании Саад Джабер в эфире телеканала Sky News Arabia также заявил, что "жертв в результате взрыва близ Эз-Зарки нет".В первые минуты после известия о взрыве телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a> со ссылкой на источники сообщил, что в результате взрыва в окрестностях Эз-Зарка погибли два человека и трое получили ранения.

https://ria.ru/20200910/pozhar-1577060551.html

иордания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордания, взрыв, в мире