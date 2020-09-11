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Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
Причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами близ иорданской Эз-Зарки, по предварительным данным, стало короткое замыкание, заявил в пятницу государственный РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:53
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каир (город)
иордания
в мире
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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> Причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами близ иорданской Эз-Зарки, по предварительным данным, стало короткое замыкание, заявил в пятницу государственный министр информации Иордании Амжад Адалия.Согласно словам министра, которого цитирует иорданское информационное агентство Petra, взрыв произошел на "складе с отслужившими свой срок боеприпасами, принадлежащими иорданской армии".Ранее телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a> сообщил, что в результате взрыва в окрестностях Эз-Зарки погибли два человека и трое получили ранения.
каир (город)
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каир (город), иордания, в мире

Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке

02:53 11.09.2020 (обновлено: 04:30 11.09.2020)
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© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDПолиция Иордании перекрыла шоссе, связывающее столицу Амман и город Эз-Зарка
Полиция Иордании перекрыла шоссе, связывающее столицу Амман и город Эз-Зарка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами близ иорданской Эз-Зарки, по предварительным данным, стало короткое замыкание, заявил в пятницу государственный министр информации Иордании Амжад Адалия.
Согласно словам министра, которого цитирует иорданское информационное агентство Petra, взрыв произошел на "складе с отслужившими свой срок боеприпасами, принадлежащими иорданской армии".
"Предварительные расследование показывает, что взрыв был вызван коротким замыканием … по данным главного командования, к этому моменту не зафиксировано каких-либо пострадавших в результате взрыва", - сказал Адалия.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате взрыва в окрестностях Эз-Зарки погибли два человека и трое получили ранения.
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Каир (город)ИорданияВ мире
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