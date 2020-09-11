https://ria.ru/20200911/vzryv-1577068494.html

Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке

Причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами близ иорданской Эз-Зарки, по предварительным данным, стало короткое замыкание, заявил в пятницу государственный РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T02:53

2020-09-11T02:53

2020-09-11T04:30

каир (город)

иордания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577069230_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_ae2d41fe6b566c934bf7495be0e270ea.jpg

<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> Причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами близ иорданской Эз-Зарки, по предварительным данным, стало короткое замыкание, заявил в пятницу государственный министр информации Иордании Амжад Адалия.Согласно словам министра, которого цитирует иорданское информационное агентство Petra, взрыв произошел на "складе с отслужившими свой срок боеприпасами, принадлежащими иорданской армии".Ранее телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a> сообщил, что в результате взрыва в окрестностях Эз-Зарки погибли два человека и трое получили ранения.

каир (город)

иордания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каир (город), иордания, в мире