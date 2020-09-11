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В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ

Сильный взрыв произошел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка, на месте взрыва вспыхнул пожар, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:45

2020-09-11T01:45

2020-09-11T04:25

каир (город)

иордания

взрыв

в мире

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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сильный взрыв произошел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка, на месте взрыва вспыхнул пожар, сообщает телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a>.По словам корреспондента телеканала, есть вероятность того, что взрыв произошел на складе боеприпасов вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>.

каир (город)

иордания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каир (город), иордания, взрыв, в мире