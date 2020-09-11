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В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
Сильный взрыв произошел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка, на месте взрыва вспыхнул пожар, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:45
2020-09-11T01:45
2020-09-11T04:25
каир (город)
иордания
взрыв
в мире
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<strong>КАИР, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сильный взрыв произошел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка, на месте взрыва вспыхнул пожар, сообщает телеканал <a href="https://www.skynewsarabia.com/" target="_blank">Sky News Arabia</a>.По словам корреспондента телеканала, есть вероятность того, что взрыв произошел на складе боеприпасов вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), иордания, взрыв, в мире