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В Москве еще 1256 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 227 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:03
2020-09-11T09:16
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 227 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве еще 1256 пациентов вылечились от COVID-19

09:03 11.09.2020 (обновлено: 09:16 11.09.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 227 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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