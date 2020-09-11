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https://ria.ru/20200911/vystavka-1576892339.html
Свобода и связи: легко ли быть молодым художником в России
В России настоящий бум на искусство молодых, но перспективных. В столице открылись сразу три крупных проекта, главную роль в которых сыграли начинающие... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T08:07
москва
биеннале
музей москвы
гараж
высшая школа экономики (вшэ)
искусство
культура
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<strong>Москва, 11 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>В России настоящий бум на искусство молодых, но перспективных. В столице открылись сразу три крупных проекта, главную роль в которых сыграли начинающие художники: 5 сентября — биеннале в Музее Москвы, затем — триеннале в "Гараже" и Cosmoscow с ее новым сателлитом blazar. О том, как важно художникам дать карт-бланш, почему без умения общаться не пробьются даже настоящие таланты и какие галереи сейчас делают ставку на молодежь, — в материале РИА Новости. Полная свобода: котики и скриншотикиРаботы участников основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства видны издалека: они украсили двор и внутренние фасады Музея Москвы. "Взаимодействие со зрителем и городом в формате доступного всем желающим паблик-арта позволяет лучше узнать молодое искусство, увидеть его поиски, — считает комиссар биеннале Алексей Новоселов. Всего прислали 370 заявок из 64 стран, экспертный совет отобрал предложения четырех художников из России. Каждое — размышление о самоощущении в мире с его непрерывным потоком информации. Благодаря Роме Богданову на окнах Музея Москвы появились шторы из экранирующей ткани — специального материала, разработанного для снижения заметности военной техники. Это и намек на стремление культурных институций к автономии, и отсылка к проблемам защиты личной информации. Один из фасадов Провиантских складов оклеили светоотражающей тонировочной пленкой, имитирующей одностороннее зеркало, которое обычно устанавливают в комнатах допроса. Так Алиса Омельянцева исследует размытие границ приватного пространства. "Я контролировала процесс по видеосвязи", — говорит она. Наконец, гигантские скриншоты — основной материал, с которым работает Игорь Самолет. Имиджи новостных лент, инстаграм-сториз и подборку музыки в iTunes он превращает в полноценные арт-объекты. "Сегодня, чтобы понять человека, достаточно просто изучить его digital-контент", — полагает Игорь. Проект Алины Глазун — размещенные на здании гирлянды из флажков с изображениями котиков. Это домашние любимцы художницы, Улисс и Федр. "На первый взгляд, их мордочки кажутся одинаковыми. Но, возможно, магия искусства как раз в том, что мы наслаждаемся едва уловимыми различиями", — подчеркивает она. По словам Новоселова, организаторы не задавали специальной темы, предоставив художникам максимум свободы. Кажется, именно так и нужно работать с миллениалами, а тем более с "зетами": ограничений эти поколения не любят.Также совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина и ГЦСИ организаторы готовят программу портфолио-ревю, задача которой — привлечь молодых художников из регионов России с помощью open call.Приведи друга"Можно быть очень талантливым, но если ты не умеешь общаться, тебя не заметят, поэтому молодому художнику важно учиться использовать связи и возможности", — рассуждает Алина Золотых. Она только окончила Школу дизайна НИУ ВШЭ, но ее работы, вышивки по мотивам семейного видеоархива уже представлены в онлайн-галерее Sample, ориентированной исключительно на молодых художников.Прекрасная тому иллюстрация — II Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей", которая с 11 сентября проходит в музее "Гараж". На этапе отбора обошлись без строгих критиков — к ним организаторы относятся "с подозрением", когда дело касается современного арта. Выбор участников кураторы Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина предоставили художникам предыдущей триеннале, состоявшейся в 2017-м. "Переложили эти муки на их плечи. А сами занялись медиацией и завязали кучу новых интересных знакомств", — смеется Дьяконов.Кто-то разыграл право участвовать на аукционе, другие устроили лотерею, третьи обратились к соперникам. Было только одно правило: нельзя рекомендовать себя. Правда, чтобы "привести друга", требовалось выполнить два условия: во-первых, открыто заявить тип своих отношений с рекомендуемым (учитель — ученик, продавец — покупатель и так далее), что и дало название секциям выставки: "Долина друзей", "Коса земляков", "Остров соперников". Во-вторых, помочь протеже: например, написать текст для музейной этикетки, сделать фото работы, снять фильм. Такая модель заодно очень ярко демонстрирует основную тему триеннале — связи между людьми. Одну из участниц, Марию Обухову, рекомендовал ее муж, Роман Мокров. Специально для выставки она создала работу, которая представляет собой фрагмент ее трехчастного проекта "Комната страха", исследующего это чувство. Дебют на триеннале очень важен для Обуховой. "В России нет профессионального образования в сфере современного искусства, только дополнительное в лице всем известных школ — и тут уже надо уметь не только выделиться, но и обязательно общаться", — заключает она. Обухова участвует и в blazar (9—13 сентября в Музее Москвы), первом "спутнике" ярмарки современного искусства Cosmoscow, отданном на откуп молодым. Взгляд с ЗападаНью-йоркский художник Николас Графиа попал в список участников blazar как раз благодаря связям — и удачным совпадениям: оказалось, что через знакомых он знает организаторов проекта и те пригласили его в Москву.На вопрос, легче ли пробиться молодому художнику на Западе, чем у нас, Графиа отвечает: "В арт-мире есть тенденция делать фетиш из всего англосаксонского. Так что, скорее, это иностранцу чуть проще заявить о себе на Востоке". И ссылается на сильную конкуренцию в Америке. Куратор триеннале Валентин Дьяконов отмечает: "С одной стороны, у нас молодым проще, чем в США, потому что художников меньше. С другой — сложнее, потому что у арт-рынка небольшие обороты и не у всех получается оставаться в профессии".
https://ria.ru/20200708/1574016588.html
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москва, биеннале, музей москвы, гараж, высшая школа экономики (вшэ), искусство

Свобода и связи: легко ли быть молодым художником в России

08:00 11.09.2020 (обновлено: 08:07 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТриеннале современного искусства в музее "Гараж"
Триеннале современного искусства в музее Гараж - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва, 11 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. В России настоящий бум на искусство молодых, но перспективных. В столице открылись сразу три крупных проекта, главную роль в которых сыграли начинающие художники: 5 сентября — биеннале в Музее Москвы, затем — триеннале в "Гараже" и Cosmoscow с ее новым сателлитом blazar. О том, как важно художникам дать карт-бланш, почему без умения общаться не пробьются даже настоящие таланты и какие галереи сейчас делают ставку на молодежь, — в материале РИА Новости.

Полная свобода: котики и скриншотики

Работы участников основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства видны издалека: они украсили двор и внутренние фасады Музея Москвы. "Взаимодействие со зрителем и городом в формате доступного всем желающим паблик-арта позволяет лучше узнать молодое искусство, увидеть его поиски, — считает комиссар биеннале Алексей Новоселов.
Всего прислали 370 заявок из 64 стран, экспертный совет отобрал предложения четырех художников из России. Каждое — размышление о самоощущении в мире с его непрерывным потоком информации.
Благодаря Роме Богданову на окнах Музея Москвы появились шторы из экранирующей ткани — специального материала, разработанного для снижения заметности военной техники. Это и намек на стремление культурных институций к автономии, и отсылка к проблемам защиты личной информации.
Один из фасадов Провиантских складов оклеили светоотражающей тонировочной пленкой, имитирующей одностороннее зеркало, которое обычно устанавливают в комнатах допроса. Так Алиса Омельянцева исследует размытие границ приватного пространства. "Я контролировала процесс по видеосвязи", — говорит она.
Наконец, гигантские скриншоты — основной материал, с которым работает Игорь Самолет. Имиджи новостных лент, инстаграм-сториз и подборку музыки в iTunes он превращает в полноценные арт-объекты.
"Сегодня, чтобы понять человека, достаточно просто изучить его digital-контент", — полагает Игорь.
Проект Алины Глазун — размещенные на здании гирлянды из флажков с изображениями котиков. Это домашние любимцы художницы, Улисс и Федр. "На первый взгляд, их мордочки кажутся одинаковыми. Но, возможно, магия искусства как раз в том, что мы наслаждаемся едва уловимыми различиями", — подчеркивает она.
По словам Новоселова, организаторы не задавали специальной темы, предоставив художникам максимум свободы. Кажется, именно так и нужно работать с миллениалами, а тем более с "зетами": ограничений эти поколения не любят.
Также совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина и ГЦСИ организаторы готовят программу портфолио-ревю, задача которой — привлечь молодых художников из регионов России с помощью open call.

Приведи друга

"Можно быть очень талантливым, но если ты не умеешь общаться, тебя не заметят, поэтому молодому художнику важно учиться использовать связи и возможности", — рассуждает Алина Золотых. Она только окончила Школу дизайна НИУ ВШЭ, но ее работы, вышивки по мотивам семейного видеоархива уже представлены в онлайн-галерее Sample, ориентированной исключительно на молодых художников.

"У нас, по сравнению с Западом, процессы поддержки начинающих авторов только выстраиваются. Художник не должен творить изолированно, важен фидбек, обмен между ним и галеристами", — объясняет Алина.

Прекрасная тому иллюстрация — II Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей", которая с 11 сентября проходит в музее "Гараж". На этапе отбора обошлись без строгих критиков — к ним организаторы относятся "с подозрением", когда дело касается современного арта.
Выбор участников кураторы Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина предоставили художникам предыдущей триеннале, состоявшейся в 2017-м. "Переложили эти муки на их плечи. А сами занялись медиацией и завязали кучу новых интересных знакомств", — смеется Дьяконов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Открытие II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж"

Триеннале современного искусства в музее Гараж
1 из 3

Открытие II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Работы разных лет" Ирины Бутковской на II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж".

Триеннале современного искусства в музее Гараж
2 из 3

"Работы разных лет" Ирины Бутковской на II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Инсталляция Карины Садреевой-Нуриевой "Молчаливые, двигались тени цветов на пороге" на II Триеннале современного искусства "в музее "Гараж"

Триеннале современного искусства в музее Гараж
3 из 3

Инсталляция Карины Садреевой-Нуриевой "Молчаливые, двигались тени цветов на пороге" на II Триеннале современного искусства "в музее "Гараж"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Открытие II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

"Работы разных лет" Ирины Бутковской на II Триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей" в музее "Гараж".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Инсталляция Карины Садреевой-Нуриевой "Молчаливые, двигались тени цветов на пороге" на II Триеннале современного искусства "в музее "Гараж"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кто-то разыграл право участвовать на аукционе, другие устроили лотерею, третьи обратились к соперникам. Было только одно правило: нельзя рекомендовать себя.
Правда, чтобы "привести друга", требовалось выполнить два условия: во-первых, открыто заявить тип своих отношений с рекомендуемым (учитель — ученик, продавец — покупатель и так далее), что и дало название секциям выставки: "Долина друзей", "Коса земляков", "Остров соперников". Во-вторых, помочь протеже: например, написать текст для музейной этикетки, сделать фото работы, снять фильм. Такая модель заодно очень ярко демонстрирует основную тему триеннале — связи между людьми.
Одну из участниц, Марию Обухову, рекомендовал ее муж, Роман Мокров. Специально для выставки она создала работу, которая представляет собой фрагмент ее трехчастного проекта "Комната страха", исследующего это чувство.
Дебют на триеннале очень важен для Обуховой. "В России нет профессионального образования в сфере современного искусства, только дополнительное в лице всем известных школ — и тут уже надо уметь не только выделиться, но и обязательно общаться", — заключает она.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЯрмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
1 из 3
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЯрмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
2 из 3
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроекты арт-галереи Pop/off/art на ярмарке современного искусства blazar в Музее Москвы
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
3 из 3
Проекты арт-галереи Pop/off/art на ярмарке современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Ярмарка современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Проекты арт-галереи Pop/off/art на ярмарке современного искусства blazar в Музее Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Обухова участвует и в blazar (9—13 сентября в Музее Москвы), первом "спутнике" ярмарки современного искусства Cosmoscow, отданном на откуп молодым.

Взгляд с Запада

Нью-йоркский художник Николас Графиа попал в список участников blazar как раз благодаря связям — и удачным совпадениям: оказалось, что через знакомых он знает организаторов проекта и те пригласили его в Москву.
На вопрос, легче ли пробиться молодому художнику на Западе, чем у нас, Графиа отвечает: "В арт-мире есть тенденция делать фетиш из всего англосаксонского. Так что, скорее, это иностранцу чуть проще заявить о себе на Востоке". И ссылается на сильную конкуренцию в Америке.
Куратор триеннале Валентин Дьяконов отмечает: "С одной стороны, у нас молодым проще, чем в США, потому что художников меньше. С другой — сложнее, потому что у арт-рынка небольшие обороты и не у всех получается оставаться в профессии".
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