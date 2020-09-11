https://ria.ru/20200911/vybory-1577088998.html
В Калининграде изменился порядок избрания главы города
Депутаты калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:22
2020-09-11T13:22
2020-09-11T13:22
калининград
политика
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты калининградской областной думы изменили порядок избрания главы <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава, тогда как нынешний глава города занял пост в результате победы в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, сообщила пресс-служба калининградской облдумы.Подобная система уже действовала в Калининграде — в 2008 году в результате муниципальной реформы в городе была введена должность главы администрации (сити-менеджера), который назначался решением окружного совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года на публичных слушаниях было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, упразднив должность сити-менеджера.В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, с этого времени и до сих пор главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно являлся и главой администрации Калининграда.
https://ria.ru/20200825/keshbek-1576280465.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, политика
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости.
Депутаты калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда
— теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава, тогда как нынешний глава города занял пост в результате победы в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, сообщила пресс-служба калининградской облдумы.
"Законом изменен действующий порядок избрания главы городского округа "Город Калининград" - как и главы других муниципальных образований области он будет избираться представительным органом городского округа на срок полномочий представительного органа из своего состава и исполнять полномочия его председателя", - говорится в сообщении.
Подобная система уже действовала в Калининграде — в 2008 году в результате муниципальной реформы в городе была введена должность главы администрации (сити-менеджера), который назначался решением окружного совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года на публичных слушаниях было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, упразднив должность сити-менеджера.
В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, с этого времени и до сих пор главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно являлся и главой администрации Калининграда.