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В Калининграде изменился порядок избрания главы города

Депутаты калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:22

2020-09-11T13:22

2020-09-11T13:22

калининград

политика

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты калининградской областной думы изменили порядок избрания главы <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава, тогда как нынешний глава города занял пост в результате победы в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, сообщила пресс-служба калининградской облдумы.Подобная система уже действовала в Калининграде — в 2008 году в результате муниципальной реформы в городе была введена должность главы администрации (сити-менеджера), который назначался решением окружного совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года на публичных слушаниях было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, упразднив должность сити-менеджера.В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, с этого времени и до сих пор главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно являлся и главой администрации Калининграда.

https://ria.ru/20200825/keshbek-1576280465.html

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, политика