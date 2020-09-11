Песков исключил влияние ситуации с Навальным на выборы в регионах
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле нет опасений, что ситуация с Алексеем Навальным может как-то негативно повлиять на результаты выборов, которые пройдут в воскресенье в большинстве регионов, и на возможное усиление оппозиционных настроений в обществе: факт нахождения человека в коме вряд ли может иметь такие последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
"Нет, таких опасений нет. Потому что факт нахождения в коме человека, который впал в кому в результате пока не установленных причин, вряд ли может иметь такие последствия. Иные утверждения пока якобы имеют свое подтверждение только в Берлине. Мы таких подтверждений не имеем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли инцидент с Навальным негативно повлиять на результаты выборов "для кандидатов от Кремля" и есть ли опасения, что это усилит оппозиционные настроения в обществе.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.