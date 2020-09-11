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Песков исключил влияние ситуации с Навальным на выборы в регионах
В Кремле нет опасений, что ситуация с Алексеем Навальным может как-то негативно повлиять на результаты выборов, которые пройдут в воскресенье в большинстве... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:17
2020-09-11T13:17
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле нет опасений, что ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> может как-то негативно повлиять на результаты выборов, которые пройдут в воскресенье в большинстве регионов, и на возможное усиление оппозиционных настроений в обществе: факт нахождения человека в коме вряд ли может иметь такие последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах."Нет, таких опасений нет. Потому что факт нахождения в коме человека, который впал в кому в результате пока не установленных причин, вряд ли может иметь такие последствия. Иные утверждения пока якобы имеют свое подтверждение только в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Мы таких подтверждений не имеем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли инцидент с Навальным негативно повлиять на результаты выборов "для кандидатов от Кремля" и есть ли опасения, что это усилит оппозиционные настроения в обществе.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577086759.html
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москва
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организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), происшествия

Песков исключил влияние ситуации с Навальным на выборы в регионах

13:17 11.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле нет опасений, что ситуация с Алексеем Навальным может как-то негативно повлиять на результаты выборов, которые пройдут в воскресенье в большинстве регионов, и на возможное усиление оппозиционных настроений в обществе: факт нахождения человека в коме вряд ли может иметь такие последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
"Нет, таких опасений нет. Потому что факт нахождения в коме человека, который впал в кому в результате пока не установленных причин, вряд ли может иметь такие последствия. Иные утверждения пока якобы имеют свое подтверждение только в Берлине. Мы таких подтверждений не имеем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли инцидент с Навальным негативно повлиять на результаты выборов "для кандидатов от Кремля" и есть ли опасения, что это усилит оппозиционные настроения в обществе.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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В Кремле не исключили новых запросов по ситуации с Навальным
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Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)Происшествия
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