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Туризм
https://ria.ru/20200911/vaktsinatsiya-1577077479.html
Эксперты объяснили, как обязательная вакцинация повлияет на туризм
Вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:59
2020-09-11T17:59
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
юрий барзыкин
новости - туризм
торгово-промышленная палата рф
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание россиян выезжать на отдых за пределы своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее говорил, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций."Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней", — прокомментировал ситуацию Барзыкин.По его мнению, на стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. "Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия", — сказал он.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, юрий барзыкин, новости - туризм, торгово-промышленная палата рф

Эксперты объяснили, как обязательная вакцинация повлияет на туризм

17:59 11.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание россиян выезжать на отдых за пределы своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее говорил, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
"Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней", — прокомментировал ситуацию Барзыкин.
По его мнению, на стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. "Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия", — сказал он.
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