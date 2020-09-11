https://ria.ru/20200911/vaktsinatsiya-1577077479.html

Эксперты объяснили, как обязательная вакцинация повлияет на туризм

Вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:59

2020-09-11T17:59

2020-09-11T17:59

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

туризм

юрий барзыкин

новости - туризм

торгово-промышленная палата рф

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание россиян выезжать на отдых за пределы своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее говорил, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций."Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней", — прокомментировал ситуацию Барзыкин.По его мнению, на стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. "Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия", — сказал он.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, юрий барзыкин, новости - туризм, торгово-промышленная палата рф