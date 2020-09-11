https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577100965.html
Разработчик "Спутник V" рассказал, от чего зависит реакция на вакцину
Выход на пик иммунного ответа после вакцинации у каждого человека определяется возрастом и индивидуальными особенностями организма, рассказал в интервью... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:00
2020-09-11T16:00
2020-09-11T17:09
распространение нового коронавируса
денис логунов
россия
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030703_0:339:2925:1984_1400x0_80_0_0_2243e00cb115395041d2b16fbff7cff8.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Выход на пик иммунного ответа после вакцинации у каждого человека определяется возрастом и индивидуальными особенностями организма, рассказал в интервью <a href="https://www.bfm.ru/" target="_blank">Business FM</a> заместитель генерального директора центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."Кто-то уже на 21-й день после первой вакцинации дает очень хорошие титры. У нас 100 процентов добровольцев ответили на вакцинацию по результатам первой и второй фазы. У кого-то иммунный ответ выраженно стартует после 28-го дня, пик может наступать на 31-й или 42-й день", — отметил он.Логунов подчеркнул, что 42-й день после прививки считается выходом на пик иммунного ответа неслучайно. По его словам, у всех добровольцев, участвовавших в испытаниях препарата, защитный титр антител формировался не позже этого момента.При этом разработчик рассказал, что "Спутник V" по влиянию на самочувствие пациентов не отличается от детских прививок или вакцинации от гриппа.Логунов добавил, что медицинские реакции на вакцину у пациентов могут отличаться. Так, по его собственному признанию, у него самого температуры не наблюдалось."Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше 40 и мужского пола меньше побочных эффектов", — сказал он.Вакцина "Спутник V"Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, он производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Как сообщила заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>, в среду в столице начались пострегистрационные исследования вакцины, привились 13 человек, все они чувствуют себя хорошо. Чиновница сообщила, что сама вошла в число добровольцев.Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и попадет в календарь прививок. Все исследование состояния здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения участника исследования и врачей.Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200829/vaktsina-1576449851.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030703_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_7db8a6e3cb6e7b617bffc25a54a04797.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис логунов, россия, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Выход на пик иммунного ответа после вакцинации у каждого человека определяется возрастом и индивидуальными особенностями организма, рассказал в интервью Business FM
заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов
.
"Кто-то уже на 21-й день после первой вакцинации дает очень хорошие титры. У нас 100 процентов добровольцев ответили на вакцинацию по результатам первой и второй фазы. У кого-то иммунный ответ выраженно стартует после 28-го дня, пик может наступать на 31-й или 42-й день", — отметил он.
Логунов подчеркнул, что 42-й день после прививки считается выходом на пик иммунного ответа неслучайно. По его словам, у всех добровольцев, участвовавших в испытаниях препарата, защитный титр антител формировался не позже этого момента.
При этом разработчик рассказал, что "Спутник V" по влиянию на самочувствие пациентов не отличается от детских прививок или вакцинации от гриппа.
"Чаще всего наблюдаются температура, боль в месте введения, головная боль и какие-то редкие проявления гиперчувствительности замедленного типа — такое было у одного добровольца", — поделился он.
Логунов добавил, что медицинские реакции на вакцину у пациентов могут отличаться. Так, по его собственному признанию, у него самого температуры не наблюдалось.
"Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше 40 и мужского пола меньше побочных эффектов", — сказал он.
Вакцина "Спутник V"
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, он производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций
.
Как сообщила заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
, в среду в столице начались пострегистрационные исследования вакцины, привились 13 человек, все они чувствуют себя хорошо. Чиновница сообщила, что сама вошла в число добровольцев.
Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и попадет в календарь прививок. Все исследование состояния здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения участника исследования и врачей.
Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.