https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса
Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от коронавируса. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:59
2020-09-11T14:59
2020-09-11T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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Почти половина россиян отказалась вакцинироваться от коронавируса
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после ее появления, 4,6% хотят подождать несколько месяцев. При этом 43,4% россиян считают, что опасность эпидемии преувеличена или вообще является выдумкой заинтересованных лиц. Для сравнения, в мае такого мнения придерживались 32,8%. Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном (54,4%), Сибирском (46,5%) и Центральном (45,8%) федеральных округах. Меньше всего сомневающихся в Москве – 34,7%. Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/privivka-1577049144.html
Арсений Новиков
Кто не хочет, пусть сидят по домам. Я не хочу из-за них, опять попадать на самоизоляцию.
48
Агент Госдепа
Оказывается, здравомыслящих много.
48
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_4ef31439cee218eb3d8898456eb6f6dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество