https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html

Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса

Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от коронавируса. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:59

2020-09-11T14:59

2020-09-11T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Почти половина россиян отказалась вакцинироваться от коронавируса

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1400x0_80_0_0_925d3d6cbdfd6da77499588c91841640.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после ее появления, 4,6% хотят подождать несколько месяцев. При этом 43,4% россиян считают, что опасность эпидемии преувеличена или вообще является выдумкой заинтересованных лиц. Для сравнения, в мае такого мнения придерживались 32,8%. Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном (54,4%), Сибирском (46,5%) и Центральном (45,8%) федеральных округах. Меньше всего сомневающихся в Москве – 34,7%. Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/privivka-1577049144.html

Арсений Новиков Кто не хочет, пусть сидят по домам. Я не хочу из-за них, опять попадать на самоизоляцию. 48

Агент Госдепа Оказывается, здравомыслящих много. 48

15

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество