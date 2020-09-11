Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса
Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от коронавируса. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:59
2020-09-11T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Почти половина россиян отказалась вакцинироваться от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1400x0_80_0_0_925d3d6cbdfd6da77499588c91841640.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после ее появления, 4,6% хотят подождать несколько месяцев. При этом 43,4% россиян считают, что опасность эпидемии преувеличена или вообще является выдумкой заинтересованных лиц. Для сравнения, в мае такого мнения придерживались 32,8%. Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном (54,4%), Сибирском (46,5%) и Центральном (45,8%) федеральных округах. Меньше всего сомневающихся в Москве – 34,7%. Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/privivka-1577049144.html
Кто не хочет, пусть сидят по домам. Я не хочу из-за них, опять попадать на самоизоляцию.
48
Оказывается, здравомыслящих много.
48
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_4ef31439cee218eb3d8898456eb6f6dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса

14:59 11.09.2020 (обновлено: 15:12 11.09.2020)
3523
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от коронавируса. Это следует из результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.
Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после ее появления, 4,6% хотят подождать несколько месяцев.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 07:08Распространение нового коронавируса
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
При этом 43,4% россиян считают, что опасность эпидемии преувеличена или вообще является выдумкой заинтересованных лиц. Для сравнения, в мае такого мнения придерживались 32,8%. Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном (54,4%), Сибирском (46,5%) и Центральном (45,8%) федеральных округах. Меньше всего сомневающихся в Москве – 34,7%.
Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:26
Стало известно, как совместить прививки от гриппа и коронавируса
501026327
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Кто не хочет, пусть сидят по домам. Я не хочу из-за них, опять попадать на самоизоляцию.
11 сентября, 15:01
Арсений НовиковАрсений Новиков
14100528
Оказывается, здравомыслящих много.
11 сентября, 15:02
Агент ГосдепаАгент Госдепа
33300012
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз предложили сделать "климатически отрицательным"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Разработчик "Спутник V" рассказал, от чего зависит реакция на вакцину
Сеть 5G
Обнародован неожиданный прогноз по продажам смартфонов с 5G
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии отозвал послов из 12 стран, в том числе из России
Полицейский автомобиль
Пропавшую в Курской области девочку нашли живой
Бездомные на улицах Сан-Франциско
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму рассказали об уникальности этого туристического сезона
Врачи-стоматологи
Названа смертельная опасность невылеченных зубов
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния