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https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577101240.html
В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад
Четверо членов преступной группировки приговорены к длительным срокам лишения свободы за убийство, совершенное в 2002 году в Саранске, сообщает следственное... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:02
2020-09-11T16:02
следственный комитет россии (ск рф)
саранск
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Четверо членов преступной группировки приговорены к длительным срокам лишения свободы за убийство, совершенное в 2002 году в <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранске</a>, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Мордовии.Из материалов уголовного дела следует, что вечером 22 июня 2002 года во дворе жилого дома в Саранске из огнестрельного оружия был убит 23-летний мужчина. Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, совершенное преступление оставалось нераскрытым до августа 2018 года, когда были задержаны двое обвиняемых. В последующем была установлена причастность к совершению убийства еще двух их соучастников, один из которых отбывает наказание по приговору суда от 2011 года.Как установлено следствием, убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике."Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Мордовии доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям республики в возрасте от 36 до 44 лет. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда мужчины приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200911/sud-1577087127.html
саранск
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следственный комитет россии (ск рф), саранск, происшествия

В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад

16:02 11.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Четверо членов преступной группировки приговорены к длительным срокам лишения свободы за убийство, совершенное в 2002 году в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
Из материалов уголовного дела следует, что вечером 22 июня 2002 года во дворе жилого дома в Саранске из огнестрельного оружия был убит 23-летний мужчина. Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, совершенное преступление оставалось нераскрытым до августа 2018 года, когда были задержаны двое обвиняемых. В последующем была установлена причастность к совершению убийства еще двух их соучастников, один из которых отбывает наказание по приговору суда от 2011 года.
Как установлено следствием, убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике.
"Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Мордовии доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям республики в возрасте от 36 до 44 лет. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда мужчины приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)СаранскПроисшествия
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