https://ria.ru/20200911/turtsiya-1577082849.html

Турагенты рассказали о том, как действует масочный режим в Турции

Турагенты обеспокоены, что обязательный масочный режим в Турции может снизить спрос на отдых в стране, которая на сегодня остается единственным открытым... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:43

2020-09-11T13:43

2020-09-11T13:43

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Турагенты обеспокоены, что обязательный масочный режим в Турции может снизить спрос на отдых в стране, которая на сегодня остается единственным открытым массовым туристическим зарубежным направлением для россиян, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turagenty-obsuzhdayut-masochnyy-rezhim-v-turtsii.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.На этой недели из-за коронавируса в Турции объявили о введении таких ограничений в том числе в отелях и на пляжах."Сейчас там не во всех гостиницах действует масочный режим, а только выборочно. Но боюсь, скоро, после того как пройдут проверки, средства индивидуальной защиты заставят носить везде, — сказала основатель группы "Страна туризма" Диана Фердман. — Наши туристы и так боятся ехать в Турцию. Они понимают, ужесточение масочного режима явно связано с ростом заболеваемости. Осенью в принципе у турагентств снижаются продажи, а в этом бархатном сезоне, боюсь, они достигнут дна".Впрочем, эксперты рассказывают, что изменения не кардинальные. "На пляжах (как городских, так и приотельных) я не видела ни одного человека в маске, — говорит Мария Шекер, руководитель турагентства, проживающая в Турции. — На улицах полицейские издалека могут показать туристам, чтобы они надели их, но не более того".

https://ria.ru/20200909/turtsiya-1576995959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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