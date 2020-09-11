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Туризм
https://ria.ru/20200911/turisty-1577062896.html
Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:12
2020-09-11T11:12
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
новости - туризм
европа
азия
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что почти половина из них (49 процентов) согласны добираться на заграничные курорты с пересадками, не дожидаясь открытия прямого авиасообщения. Причем, три процента — уже успели в период пандемии так попутешествовать в Европу и Азию.Почти треть (31 процент) сказали, что "скорее согласны на пересадки". Еще шесть процентов респондентов выбрали ответ "пока не определились". Зато 14 процентов точно не собираются никуда летать транзитом. Интересно, что готовы на путешествие с остановками и сменой рейсов в основном мужчины: такие ответы выбирали 73 процента представителей сильного пола. Среди женщин лишь 53 процента согласны проделать такой путь.К пересадкам в дороге более склонны туристы младше 25 лет — среди них три четверти отвечали, что они согласны на подобные поездки либо уже имеют такой опыт. Пожилые пассажиры скорее не хотят останавливаться в пути — на такие путешествия согласны только 52 процента в возрасте от 60 лет и старше.Пользователи, которые готовы летать с пересадками, в основном объясняют это тем, что устали ждать открытия границ — этот вариант выбрали 47 процентов опрошенных. Почти 40 процентов туристов согласны путешествовать с остановками, потому что хотят в определенную страну или город, а прямого сообщения нет. Каждый седьмой респондент сообщил, что всегда выбирает комбинированные перелеты.Большинство из тех, кто предпочитает прямые рейсы и намерен их дождаться, просто находят перелеты с пересадками неудобными — так ответили 65 процентов опрошенных. Каждому пятому не нравится увеличение продолжительности путешествия, а 15 процентов туристов считают, что такой путь обойдется дороже.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
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РИА Новости
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Новости
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, европа, азия

Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками

11:12 11.09.2020
94
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что почти половина из них (49 процентов) согласны добираться на заграничные курорты с пересадками, не дожидаясь открытия прямого авиасообщения. Причем, три процента — уже успели в период пандемии так попутешествовать в Европу и Азию.
Почти треть (31 процент) сказали, что "скорее согласны на пересадки". Еще шесть процентов респондентов выбрали ответ "пока не определились". Зато 14 процентов точно не собираются никуда летать транзитом.
Интересно, что готовы на путешествие с остановками и сменой рейсов в основном мужчины: такие ответы выбирали 73 процента представителей сильного пола. Среди женщин лишь 53 процента согласны проделать такой путь.
К пересадкам в дороге более склонны туристы младше 25 лет — среди них три четверти отвечали, что они согласны на подобные поездки либо уже имеют такой опыт. Пожилые пассажиры скорее не хотят останавливаться в пути — на такие путешествия согласны только 52 процента в возрасте от 60 лет и старше.
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Большинство из тех, кто предпочитает прямые рейсы и намерен их дождаться, просто находят перелеты с пересадками неудобными — так ответили 65 процентов опрошенных. Каждому пятому не нравится увеличение продолжительности путешествия, а 15 процентов туристов считают, что такой путь обойдется дороже.
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