https://ria.ru/20200911/transport-1577104299.html

Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:41

2020-09-11T16:41

2020-09-11T16:41

министерство транспорта рф (минтранс россии)

московская область (подмосковье)

экономика

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<strong>МОСКВА,11 сен – РИА Новости.</strong> Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее нецелесообразной, немотивированной и бесперспективной.Ранее <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии Минтранса сообщил, что ведомство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Обеспечить эту инициативу в министерстве предлагают взиманием платы с автомобилистов за пользование городскими дорогами, утверждает газета.Кроме того, эксперт отметил, что в разных регионах разное соотношение общественного и личного транспорта."Скорее всего (предложение Минтранса – ред.) носит какие-то популистские лозунги для того, чтобы … легализовать оплату дорог, которые, в принципе, автомобилисты и так оплачивают", - предположил Холодов.О бесперспективности и немотивированности инициативы высказался член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Андрей Мухортиков."Перспективы у этого проекта очень сомнительные со всех точек зрения, а риски большие", - заявил он. По словам Мухортикова, есть более эффективные и актуальные для ближайшего будущего способы решения как экологических проблем, так и проблем городского трафика.По его мнению, перед тем, как выступать с подобными инициативами, нужно иметь представление о том, каким регионам и городам РФ это необходимо, а приводить проект в действие необходимо так же, как в остальном мире – путем эксперимента с пилотными регионами.

https://ria.ru/20200515/1571512947.html

https://ria.ru/20190825/1557838316.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), московская область (подмосковье), экономика