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Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта
Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:41
2020-09-11T16:41
министерство транспорта рф (минтранс россии)
московская область (подмосковье)
экономика
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<strong>МОСКВА,11 сен – РИА Новости.</strong> Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее нецелесообразной, немотивированной и бесперспективной.Ранее <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии Минтранса сообщил, что ведомство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Обеспечить эту инициативу в министерстве предлагают взиманием платы с автомобилистов за пользование городскими дорогами, утверждает газета.Кроме того, эксперт отметил, что в разных регионах разное соотношение общественного и личного транспорта."Скорее всего (предложение Минтранса – ред.) носит какие-то популистские лозунги для того, чтобы … легализовать оплату дорог, которые, в принципе, автомобилисты и так оплачивают", - предположил Холодов.О бесперспективности и немотивированности инициативы высказался член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Андрей Мухортиков."Перспективы у этого проекта очень сомнительные со всех точек зрения, а риски большие", - заявил он. По словам Мухортикова, есть более эффективные и актуальные для ближайшего будущего способы решения как экологических проблем, так и проблем городского трафика.По его мнению, перед тем, как выступать с подобными инициативами, нужно иметь представление о том, каким регионам и городам РФ это необходимо, а приводить проект в действие необходимо так же, как в остальном мире – путем эксперимента с пилотными регионами.
https://ria.ru/20200515/1571512947.html
https://ria.ru/20190825/1557838316.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), московская область (подмосковье), экономика

Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта

16:41 11.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве. Архивное фото
МОСКВА,11 сен – РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее нецелесообразной, немотивированной и бесперспективной.
Ранее РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии Минтранса сообщил, что ведомство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Обеспечить эту инициативу в министерстве предлагают взиманием платы с автомобилистов за пользование городскими дорогами, утверждает газета.
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"Я как защитник прав автомобилистов, естественно, не могу поддержать никакие проекты, направленные на еще большее обременение автомобилистов дополнительными платежами. Они (Минтранс – ред.) рассчитывают, что (автомобилисты - ред.) пересядут на общественный транспорт, но это как "пчелы против меда"… Если действительно все … пересядут на общественный транспорт, тогда кто будет оплачивать бесплатные поездки на общественном транспорте?" - рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Кроме того, эксперт отметил, что в разных регионах разное соотношение общественного и личного транспорта.
"Скорее всего (предложение Минтранса – ред.) носит какие-то популистские лозунги для того, чтобы … легализовать оплату дорог, которые, в принципе, автомобилисты и так оплачивают", - предположил Холодов.
О бесперспективности и немотивированности инициативы высказался член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.
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"Перспективы у этого проекта очень сомнительные со всех точек зрения, а риски большие", - заявил он. По словам Мухортикова, есть более эффективные и актуальные для ближайшего будущего способы решения как экологических проблем, так и проблем городского трафика.
"Нужно действовать в парадигме развития, а не в парадигме перераспределения какого-то ограниченного ресурса", - сказал эксперт.
По его мнению, перед тем, как выступать с подобными инициативами, нужно иметь представление о том, каким регионам и городам РФ это необходимо, а приводить проект в действие необходимо так же, как в остальном мире – путем эксперимента с пилотными регионами.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Московская область (Подмосковье)Экономика
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