https://ria.ru/20200911/tikhonov-1577105978.html

Защита обжаловала арест замминистра энергетики Тихонова

Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:05

2020-09-11T17:05

2020-09-11T17:06

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

андрей тихонов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Анисимов.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", он организовал хищение "не менее 603 миллионов рублей", выделенных <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> для создания информационной системы.

https://ria.ru/20200910/khischenie-1577017806.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), андрей тихонов, происшествия