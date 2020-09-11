Защита обжаловала арест замминистра энергетики Тихонова
17:05 11.09.2020 (обновлено: 17:06 11.09.2020)
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Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Анисимов.
"Решение обжаловано. Сторона защиты считает, что выводы суда и решение о применении исключительной меры пресечения не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а при проведении заседания был существенно нарушен уголовно-процессуальный закон. Обжалуемое постановление суда не конкретизировано, что лишает нас возможности его детального анализа и приведения контрдоводов. Это нарушает право на защиту", - сказал адвокат.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", он организовал хищение "не менее 603 миллионов рублей", выделенных Минэнерго для создания информационной системы.