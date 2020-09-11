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Защита обжаловала арест замминистра энергетики Тихонова
Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:05
2020-09-11T17:06
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
андрей тихонов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Анисимов.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", он организовал хищение "не менее 603 миллионов рублей", выделенных <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> для создания информационной системы.
https://ria.ru/20200910/khischenie-1577017806.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), андрей тихонов, происшествия

Защита обжаловала арест замминистра энергетики Тихонова

17:05 11.09.2020 (обновлено: 17:06 11.09.2020)
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© Фото : ФГБУ "РЭА"Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЭА"
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита замминистра энергетики России Анатолия Тихонова обжаловала его арест по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Анисимов.
"Решение обжаловано. Сторона защиты считает, что выводы суда и решение о применении исключительной меры пресечения не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а при проведении заседания был существенно нарушен уголовно-процессуальный закон. Обжалуемое постановление суда не конкретизировано, что лишает нас возможности его детального анализа и приведения контрдоводов. Это нарушает право на защиту", - сказал адвокат.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", он организовал хищение "не менее 603 миллионов рублей", выделенных Минэнерго для создания информационной системы.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Андрей ТихоновПроисшествия
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