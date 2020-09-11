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https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577104269.html
В США поддержали требование Тихановской провести новые выборы
CША заявили о поддержке требований экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, включая проведение новых выборов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:41
2020-09-11T16:41
светлана тихановская
стивен биган
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> CША заявили о поддержке требований экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, включая проведение новых выборов.Он отметил также, что США поддерживают суверенитет Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html
Не только новые выборы, но и при обязательных наблюдателях от гражданского общества повсеместно.
22
а что такое гражданское общество? Видите ли, с точки зрения оппозиции гражданское общество представляют только оппозиционеры. А это не так
13
7
белоруссия
вильнюс
сша
РИА Новости
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светлана тихановская, стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

В США поддержали требование Тихановской провести новые выборы

16:41 11.09.2020
1528
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. CША заявили о поддержке требований экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, включая проведение новых выборов.
"У меня была на прошлой неделе встреча с госпожой Тихановской в Вильнюсе. Я хочу закончить свое выступление,... повторив три ее недавних требования. Конечно, это свободные и честные президентские выборы, освобождение всех политических заключенных и расследование преступлений белорусских властей против народа Белоруссии", - заявил на брифинге первый замгоссекретаря США Стивен Биган.
Он отметил также, что США поддерживают суверенитет Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 15:45
Эксперты предположили, какие темы обсудят Путин и Лукашенко
Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".
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915011456
Обсудить 7
Светлана ТихановскаяСтивен БиганАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсСШАВ мире
Популярные комментарии
Не только новые выборы, но и при обязательных наблюдателях от гражданского общества повсеместно.
11 сентября, 16:44
max parusmax parus
1000021
а что такое гражданское общество? Видите ли, с точки зрения оппозиции гражданское общество представляют только оппозиционеры. А это не так
11 сентября, 16:48
О Ольга Занкова
1300000
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