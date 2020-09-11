https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577104269.html

В США поддержали требование Тихановской провести новые выборы

CША заявили о поддержке требований экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, включая проведение новых выборов. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:41

2020-09-11T16:41

2020-09-11T16:41

светлана тихановская

стивен биган

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> CША заявили о поддержке требований экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, включая проведение новых выборов.Он отметил также, что США поддерживают суверенитет Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html

max parus Не только новые выборы, но и при обязательных наблюдателях от гражданского общества повсеместно. 22

Ольга Занкова а что такое гражданское общество? Видите ли, с точки зрения оппозиции гражданское общество представляют только оппозиционеры. А это не так 13

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белоруссия

вильнюс

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша, в мире