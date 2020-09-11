https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577102954.html

Белорусский парламентарий оценил резолюцию Литвы по Тихановской

Резолюция Литвы о признании экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской лидером республики - "неуклюжая и бесцеремонная" попытка Вильнюса... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:23

2020-09-11T16:23

2020-09-11T16:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

вильнюс

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> о признании экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> лидером республики - "неуклюжая и бесцеремонная" попытка <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> вмешательства в дела <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, заявил в пятницу председатель комиссии по международным делам нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии Андрей Савиных.В четверг сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером республики. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия белорусского лидера Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны"."Мы с сожалением констатируем, что резолюция сейма Литовской Республики от 10 сентября 2020 года – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - заявил Савиных на брифинге.По мнению парламентария, эта попытка "лишний раз подтверждает несуразность усилий литовской стороны в желании придать значимость и смысл своим политическим действиям".Савиных утверждает, что литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, просто "продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и элементарной парламентской этики". Кроме того, уверен депутат, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их "реальный, а не декларативный характер".Ранее Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он отмечал, что беспорядки в стране направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, вильнюс, литва, в мире