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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577090641.html
Лавров прокомментировал заявления Тихановской
Все, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:44
2020-09-11T13:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
вильнюс
литва
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Все, что экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, которая не скрывает своих амбиций в отношении Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Лавров отметил, что учитывая "достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a>, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".В четверг Сейм (Парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую "избранным лидером республики". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html
Согласен. Она уже наговорила себе на срок!
179
Отправится к мужу в соседнюю камеру.
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9
россия
белоруссия
вильнюс
литва
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Лавров прокомментировал заявления Тихановской

13:44 11.09.2020
98332
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она находится в Литве, которая не скрывает своих амбиций в отношении Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях", - заявил министр в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
Лавров отметил, что учитывая "достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".
В четверг Сейм (Парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую "избранным лидером республики". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 12:46Протесты в Белоруссии
Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно, считает Тихановская
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 20:58Протесты в Белоруссии
Сейм Литвы назвал Тихановскую "избранным президентом Белоруссии"
278184617102
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВильнюсЛитваВ мире
Популярные комментарии
Согласен. Она уже наговорила себе на срок!
11 сентября, 13:51
Арсений НовиковАрсений Новиков
161000018
Отправится к мужу в соседнюю камеру.
11 сентября, 13:53
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
134201216
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