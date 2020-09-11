https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577090641.html

Лавров прокомментировал заявления Тихановской

Все, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:44

2020-09-11T13:44

2020-09-11T13:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

вильнюс

литва

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Все, что экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, которая не скрывает своих амбиций в отношении Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Лавров отметил, что учитывая "достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a>, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".В четверг Сейм (Парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую "избранным лидером республики". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, вильнюс, литва, в мире