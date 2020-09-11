https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

Покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:09

2020-09-11T12:09

2020-09-11T13:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Покинувшая <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности.Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия — российский или европейский. "Еще слишком рано говорить об этом. Мы должны выйти из политического кризиса. Посмотрим позже, какой путь выбрать, российский или европейский. Может, выберем свой", — сказала Тихановская.При этом она считает, что Белоруссии "не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы". Экс-кандидат в президенты считает, что белорусов "слишком долго пугали Европой и НАТО". "Мы не будем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами. Я не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить", — сказала она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-1577030194.html

Козьма ПРУТКОВ. Та не дай Бог, нет уж, оставайся в свободной стране, "свободолюбивая" ты наша. 177

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Зачем она там? 110

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире