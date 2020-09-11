Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:09
2020-09-11T13:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593094_0:0:2865:1612_1400x0_80_0_0_751fd785319d721921752c3a13ae0bb8.jpg
<strong>ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Покинувшая <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности.Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия — российский или европейский. "Еще слишком рано говорить об этом. Мы должны выйти из политического кризиса. Посмотрим позже, какой путь выбрать, российский или европейский. Может, выберем свой", — сказала Тихановская.При этом она считает, что Белоруссии "не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы". Экс-кандидат в президенты считает, что белорусов "слишком долго пугали Европой и НАТО". "Мы не будем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами. Я не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить", — сказала она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-1577030194.html
Та не дай Бог, нет уж, оставайся в свободной стране, "свободолюбивая" ты наша.
177
Зачем она там?
110
113
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593094_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_7766dc9debb9ba109420150ea301d06d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

12:09 11.09.2020 (обновлено: 13:04 11.09.2020)
13581
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что намерена вернуться в республику, как только почувствует себя в безопасности.

"Я очень хочу вернуться домой, я люблю свою страну. Тем не менее я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит… Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию. Там мои близкие, мой муж, я хочу вернуться", — сказала Тихановская в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия — российский или европейский. "Еще слишком рано говорить об этом. Мы должны выйти из политического кризиса. Посмотрим позже, какой путь выбрать, российский или европейский. Может, выберем свой", — сказала Тихановская.
При этом она считает, что Белоруссии "не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы". Экс-кандидат в президенты считает, что белорусов "слишком долго пугали Европой и НАТО". "Мы не будем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами. Я не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить", — сказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 18:06Протесты в Белоруссии
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента

"Но мы также понимаем, что Россия для нас тоже дружественное государство, это дружественный нам народ. Мы с ними связаны, у нас два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А ведь у нас еще есть Юг и Север. Мы хотим жить дружно со всеми. Я уверена, что новый президент Белоруссии установит такие дружеские отношения", — заключила Тихановская.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:52
В МИД Кипра опровергли данные о блокировке санкций против Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
342233010249
Обсудить 113
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Та не дай Бог, нет уж, оставайся в свободной стране, "свободолюбивая" ты наша.
11 сентября, 12:14
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
16330209
Зачем она там?
11 сентября, 12:10
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
9472205
Рекомендуем
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
Заключенные возле двери барака в тюрьме в Казани
Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Модели на показе в рамказ Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Роман Путин
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния