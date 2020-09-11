Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/soveschanie-1577086205.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:47
2020-09-11T12:47
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035628_0:0:3249:1828_1400x0_80_0_0_fb59ba2f704e4fd30ce09c4d00ef9bad.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Ново-Огарево, сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ...в середине дня оно ожидается", - сказал Песков журналистам в пятницу, говоря о графике президента.Представитель Кремля отметил, что у Путина в этот день также запланированы закрытые рабочие встречи.
https://ria.ru/20200713/1574260031.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035628_0:0:2639:1979_1400x0_80_0_0_db89618c575e4d1f3746f3d9166c1ac3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, безопасность, политика

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

12:47 11.09.2020
104
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает в Ново-Огарево, сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ...в середине дня оно ожидается", - сказал Песков журналистам в пятницу, говоря о графике президента.
Представитель Кремля отметил, что у Путина в этот день также запланированы закрытые рабочие встречи.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 10:37
Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей
010000
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасностьПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина пока нет разговора с Меркель, заявил Песков
Здание министерства обороны РФ
Силы ПВО стран СНГ отработали перехват бомбардировщиков-нарушителей
Предвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
ОП не исключила провокации в западных соцсетях в единый день голосования
Онлайн-голосование
Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 50%
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков оценил вероятность возобновления диалога Москвы и Лондона
Легкий скоростной броневик Стрела
Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"
Президент РФ Владимир Путин
Песков призвал не оценивать работу глав регионов по их общению с Путиным
Алексей Навальный
Лавров: Россия надеется получить информацию по Навальному через ОЗХО
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к переговорам с Лукашенко
Синдзо Абэ
В Японии рассказали о планах после отказа от американской системы ПРО
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния