https://ria.ru/20200911/soveschanie-1577086205.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:47

2020-09-11T12:47

2020-09-11T12:47

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Ново-Огарево, сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ...в середине дня оно ожидается", - сказал Песков журналистам в пятницу, говоря о графике президента.Представитель Кремля отметил, что у Путина в этот день также запланированы закрытые рабочие встречи.

https://ria.ru/20200713/1574260031.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, безопасность, политика