https://ria.ru/20200911/soveschanie-1577086205.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:47
2020-09-11T12:47
2020-09-11T12:47
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Ново-Огарево, сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ...в середине дня оно ожидается", - сказал Песков журналистам в пятницу, говоря о графике президента.Представитель Кремля отметил, что у Путина в этот день также запланированы закрытые рабочие встречи.
https://ria.ru/20200713/1574260031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, безопасность, политика