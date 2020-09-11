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https://ria.ru/20200911/solovev-1577096767.html
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram прокомментировал сообщение Генпрокуратуры Берлина о том, она получила запрос для оказания юридической... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:06
2020-09-11T15:06
telegram (приложение)
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
алексей навальный
der spiegel
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в своем канале в <a href="https://t.me/SolovievLive/34075" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> прокомментировал сообщение <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> о том, она получила запрос для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения данных о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с его согласия.Алексея Навального впал в кому в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>.Местные врачи заявили, что у блогера диагностировали нарушение обмена веществ — это повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. В крови и моче Навального не нашли каких-либо ядов.Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос, в котором попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из немецких лабораторий, однако пока не получила ответа. Навального вывели из комы 7 сентября спустя 19 дней и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Накануне немецкое издание <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> написало, что блогер может говорить и, возможно, вспомнит о произошедших с ним событиях в самолете.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/lavrov-1577091032.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html
А кто такой Соловьев, что за фигура ...
77
Немцы даже провокацию нормальную организовать не могут. Деградировали......
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6
москва
омск
берлин (город)
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Новости
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telegram (приложение), в мире, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, der spiegel, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город)

Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному

15:06 11.09.2020
7512
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram прокомментировал сообщение Генпрокуратуры Берлина о том, она получила запрос для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения данных о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия.
"То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?", — задался вопросом Соловьев.
Алексея Навального впал в кому в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс ТомскМосква.
Местные врачи заявили, что у блогера диагностировали нарушение обмена веществ — это повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. В крови и моче Навального не нашли каких-либо ядов.
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Позднее Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос, в котором попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из немецких лабораторий, однако пока не получила ответа.
Навального вывели из комы 7 сентября спустя 19 дней и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Накануне немецкое издание Spiegel написало, что блогер может говорить и, возможно, вспомнит о произошедших с ним событиях в самолете.
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Telegram (приложение)В миреВладимир Соловьев (телеведущий)Алексей НавальныйDer SpiegelГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)
Популярные комментарии
А кто такой Соловьев, что за фигура ...
11 сентября, 15:14
Vlad KhmyrriyVlad Khmyrriy
12111260
Немцы даже провокацию нормальную организовать не могут. Деградировали......
11 сентября, 15:12
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
4950008
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