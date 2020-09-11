https://ria.ru/20200911/solovev-1577096767.html

Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram прокомментировал сообщение Генпрокуратуры Берлина о том, она получила запрос для оказания юридической... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:06

2020-09-11T15:06

2020-09-11T15:06

telegram (приложение)

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

алексей навальный

der spiegel

генеральная прокуратура рф

москва

омск

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_cc86419b835b2aa7237e527da881234a.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в своем канале в <a href="https://t.me/SolovievLive/34075" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> прокомментировал сообщение <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> о том, она получила запрос для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения данных о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с его согласия.Алексея Навального впал в кому в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>.Местные врачи заявили, что у блогера диагностировали нарушение обмена веществ — это повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. В крови и моче Навального не нашли каких-либо ядов.Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос, в котором попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов из немецких лабораторий, однако пока не получила ответа. Навального вывели из комы 7 сентября спустя 19 дней и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Накануне немецкое издание <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> написало, что блогер может говорить и, возможно, вспомнит о произошедших с ним событиях в самолете.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/lavrov-1577091032.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html

Vlad Khmyrriy А кто такой Соловьев, что за фигура ... 77

Егор Панкратов Немцы даже провокацию нормальную организовать не могут. Деградировали...... 62

6

москва

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), в мире, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, der spiegel, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город)