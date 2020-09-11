https://ria.ru/20200911/sobyanin-1577105702.html

Собянин произвел кадровые перестановки в московских департаментах

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:05

2020-09-11T17:05

2020-09-11T17:05

сергей собянин

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, соответствующие документы опубликованы на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале мэра</a>.Отмечается, что мэр продлил контракт заместителю руководителя столичного департамента информационных технологий Александру Горбатько еще на 5 лет, но не превышает полномочия мэра столицы. Кроме того, мэр назначил нового замглавы департамента труда и социальной защиты населения."Назначить Митрюк Людмилу Дмитриевну на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с заключением служебного контракта сроком на 3 года, освободить от должности первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа",- говорится в документе.Кроме того, Собянин подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Войковского района Москвы Дмитрия Янишевского по его собственной инициативе.

https://ria.ru/20200908/sobyanin-1576946868.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, политика