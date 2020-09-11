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Собянин произвел кадровые перестановки в московских департаментах
Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:05
2020-09-11T17:05
сергей собянин
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, соответствующие документы опубликованы на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале мэра</a>.Отмечается, что мэр продлил контракт заместителю руководителя столичного департамента информационных технологий Александру Горбатько еще на 5 лет, но не превышает полномочия мэра столицы. Кроме того, мэр назначил нового замглавы департамента труда и социальной защиты населения."Назначить Митрюк Людмилу Дмитриевну на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с заключением служебного контракта сроком на 3 года, освободить от должности первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа",- говорится в документе.Кроме того, Собянин подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Войковского района Москвы Дмитрия Янишевского по его собственной инициативе.
https://ria.ru/20200908/sobyanin-1576946868.html
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сергей собянин, москва, политика

Собянин произвел кадровые перестановки в московских департаментах

17:05 11.09.2020
1497
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра.
Отмечается, что мэр продлил контракт заместителю руководителя столичного департамента информационных технологий Александру Горбатько еще на 5 лет, но не превышает полномочия мэра столицы. Кроме того, мэр назначил нового замглавы департамента труда и социальной защиты населения.
"Назначить Митрюк Людмилу Дмитриевну на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с заключением служебного контракта сроком на 3 года, освободить от должности первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа",- говорится в документе.
Кроме того, Собянин подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Войковского района Москвы Дмитрия Янишевского по его собственной инициативе.
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