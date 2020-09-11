https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html
В деле об убийстве рэпера Картрайта сменился следователь
В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), обвиняемой по которому проходит его супруга Марина Кохал, сменился руководитель... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:42
2020-09-11T18:42
2020-09-11T18:42
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости.</strong> В деле об убийстве рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (настоящее имя - Александр Юшко), обвиняемой по которому проходит его супруга <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a>, сменился руководитель следственной группы, сообщил адвокат Сергей Лукьянов."Да, следователь сменился", - сообщил РИА Новости Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее защита Кохал подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на их подзащитную.По словам Лукьянова, пока реакции правоохранительных органов на заявление о том, что 10 августа в СИЗО-5 Кохал допрашивал следователь без присутствия адвоката и угрожал ей, не последовало. "Ждем еще ответа на наше заявление о давлении следствия", - сказал Лукьянов.Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве мужа.Ранее сообщилось, что по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575781102.html
https://ria.ru/20200805/1575380208.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_bcb181adb4480482b674c036e6fe4af9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости.
В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта
(настоящее имя - Александр Юшко), обвиняемой по которому проходит его супруга Марина Кохал
, сменился руководитель следственной группы, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.
"Да, следователь сменился", - сообщил РИА Новости Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее защита Кохал подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на их подзащитную.
По словам Лукьянова, пока реакции правоохранительных органов на заявление о том, что 10 августа в СИЗО-5 Кохал допрашивал следователь без присутствия адвоката и угрожал ей, не последовало. "Ждем еще ответа на наше заявление о давлении следствия", - сказал Лукьянов.
Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве мужа.
Ранее сообщилось, что по данным СК
, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.