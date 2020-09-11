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https://ria.ru/20200911/shepelev-1577111689.html
"Я очень сильно обжегся": Шепелев рассказал об отношениях с Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в интервью на YouTube, что не показывает свою личную жизнь в Сети, потому что имеет горький опыт. В отношениях с певицей... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:40
2020-09-11T18:40
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_SHepelev" target="_blank">Дмитрий Шепелев</a> заявил в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sS-KxzmH5tE&amp;ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0" target="_blank">интервью</a> на YouTube, что не показывает свою личную жизнь в Сети, потому что имеет горький опыт. В отношениях с певицей Жанной Фриске он обжегся на публичности.По словам Шепелева, известность его не привлекает. Он устал от нее еще во время брака с певицей.Сейчас шоумен встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Их отношения длятся уже ни один год. Свою личную жизнь на показ они не выставляют. Также Шепелев не публикует в соцсетях фото и видео с Платоном - сыном от певицы Жанны Фриске.
https://ria.ru/20200908/televidenie-1576936953.html
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шоу-бизнес, дмитрий шепелев

"Я очень сильно обжегся": Шепелев рассказал об отношениях с Фриске

18:40 11.09.2020
5391
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в интервью на YouTube, что не показывает свою личную жизнь в Сети, потому что имеет горький опыт. В отношениях с певицей Жанной Фриске он обжегся на публичности.
По словам Шепелева, известность его не привлекает. Он устал от нее еще во время брака с певицей.

Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом, так как она еще более публичный человек, чем я. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, мне от этого стало очень страшно. Я еще тогда понял, что не хочу ни с кем делиться, - сказал телеведущий на шоу "Макарена".

Сейчас шоумен встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Их отношения длятся уже ни один год. Свою личную жизнь на показ они не выставляют. Также Шепелев не публикует в соцсетях фото и видео с Платоном - сыном от певицы Жанны Фриске.
Дмитрий Шепелев в шоу “Ты как я” - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 14:40
Дмитрия Шепелева затравили после выхода его нового шоу на ТНТ
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Шоу-бизнесДмитрий Шепелев
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