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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200911/sex-1577069502.html
Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"
Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:54
2020-09-11T11:07
ватикан
религия и мировоззрение
папа римский
секс
франциск (хорхе марио бергольо)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">папа римский</a> Франциск. Об этом сообщает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">AFP</a> со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика.По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное."Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, — это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолжения вида.
https://ria.ru/20200101/1563059633.html
Папа плохого не посоветует. Папа может всё что угодно. )
44
Так вот вы чем с римской мамой занимаетесь.
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ватикан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ватикан, папа римский, секс, франциск (хорхе марио бергольо)

Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"

05:54 11.09.2020 (обновлено: 11:07 11.09.2020)
6846
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика.

"Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", — считает Франциск.

По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.
"Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, — это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолжения вида.
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года - РИА Новости, 1920, 01.01.2020
1 января, 11:12Религия и мировоззрение
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
126911121241
Обсудить 20
Религия и мировоззрениеВатиканПапа РимскийсексФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
Популярные комментарии
Папа плохого не посоветует. Папа может всё что угодно. )
11 сентября, 05:59
mmelnikola
10310111
Так вот вы чем с римской мамой занимаетесь.
11 сентября, 06:46
ЛКЛысый Кучерявый
9180012
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