https://ria.ru/20200911/sex-1577069502.html
Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"
Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:54
2020-09-11T05:54
2020-09-11T11:07
ватикан
религия и мировоззрение
папа римский
секс
франциск (хорхе марио бергольо)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">папа римский</a> Франциск. Об этом сообщает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">AFP</a> со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика.По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное."Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, — это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолжения вида.
https://ria.ru/20200101/1563059633.html
melnikola
Папа плохого не посоветует. Папа может всё что угодно. )
44
Лысый Кучерявый
Так вот вы чем с римской мамой занимаетесь.
30
20
ватикан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, папа римский, секс, франциск (хорхе марио бергольо)