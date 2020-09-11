https://ria.ru/20200911/sex-1577069502.html

Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"

Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T05:54

2020-09-11T05:54

2020-09-11T11:07

ватикан

религия и мировоззрение

папа римский

секс

франциск (хорхе марио бергольо)

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от бога, заявил <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">папа римский</a> Франциск. Об этом сообщает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">AFP</a> со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика.По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное."Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, — это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолжения вида.

https://ria.ru/20200101/1563059633.html

melnikola Папа плохого не посоветует. Папа может всё что угодно. ) 44

Лысый Кучерявый Так вот вы чем с римской мамой занимаетесь. 30

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ватикан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, папа римский, секс, франциск (хорхе марио бергольо)