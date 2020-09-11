https://ria.ru/20200911/serbiya-1577122305.html

Эксперт объяснил заявление МИД Сербии о роли США на Балканах

Сербия, приветствуя намерение США увеличить экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе, подыгрывает администрации Дональда Трампа в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:27

2020-09-11T23:27

2020-09-11T23:27

ивица дачич

дональд трамп

сербия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Сербия, приветствуя намерение США увеличить экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе, подыгрывает администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в предвыборный период, рассчитывая на получение экономических преференций, считает эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по Косово.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа."Что обсуждалось за кулисами переговоров в Вашингтоне, неизвестно, однако Дачич своей работой на американский электорат и излишними комплиментами в пользу Трампа явно что-то отрабатывает, потому что для очень многих сербов его действия непонятны и неприятны. Можно лишь предположить, что Вучичу обещали транзит к морю через то же Косово и Албанию и льготные условия в портах. Или что-то равнозначное. За это его команда согласилась подыграть Трампу в преддверии выборов", - заявил эксперт РИА Новости."Некоторые пункты соглашения, подписанного <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белградом</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштиной</a> в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, облегчают права сербов в северном Косово и решают некоторые экономические проблемы между Белградом и самопровозглашенной республикой. Однако серьезного прорыва не достигнуто", - отметил Куреев.Он напомнил, что косовары и сербы вели переговоры и раньше, к примеру, при европейском посредничестве. "Трамп не первый, кто усадил их за стол переговоров. Да, он создал алгоритм подписания сербско-косовских соглашений "через прокладку", что позволяет сербам избежать любого формального признания <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>. Но этот прием в истории не нов", - указал эксперт."Так что все дело в пиаре для внутреннего электорального рынка. Демократы с серьезными позициями в <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a> и Косово не справились с задачей примирения, а Трамп добился прорыва. Теперь вот даже на Нобелевскую премию может рассчитывать", - считает политолог.В пятницу спецпредставитель президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Гренелл</a> сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и самопровозглашенного Косово.

https://ria.ru/20200909/serbiya-1577003730.html

https://ria.ru/20200906/post-1576835657.html

https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html

сербия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивица дачич, дональд трамп, сербия, сша, в мире