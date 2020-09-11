Эксперт объяснил заявление МИД Сербии о роли США на Балканах
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сербия, приветствуя намерение США увеличить экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе, подыгрывает администрации Дональда Трампа в предвыборный период, рассчитывая на получение экономических преференций, считает эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие в Балканском регионе после экономического соглашения по Косово.
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Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
"Что обсуждалось за кулисами переговоров в Вашингтоне, неизвестно, однако Дачич своей работой на американский электорат и излишними комплиментами в пользу Трампа явно что-то отрабатывает, потому что для очень многих сербов его действия непонятны и неприятны. Можно лишь предположить, что Вучичу обещали транзит к морю через то же Косово и Албанию и льготные условия в портах. Или что-то равнозначное. За это его команда согласилась подыграть Трампу в преддверии выборов", - заявил эксперт РИА Новости.
"Некоторые пункты соглашения, подписанного Белградом и Приштиной в Вашингтоне, облегчают права сербов в северном Косово и решают некоторые экономические проблемы между Белградом и самопровозглашенной республикой. Однако серьезного прорыва не достигнуто", - отметил Куреев.
Он напомнил, что косовары и сербы вели переговоры и раньше, к примеру, при европейском посредничестве. "Трамп не первый, кто усадил их за стол переговоров. Да, он создал алгоритм подписания сербско-косовских соглашений "через прокладку", что позволяет сербам избежать любого формального признания Косово. Но этот прием в истории не нов", - указал эксперт.
"Так что все дело в пиаре для внутреннего электорального рынка. Демократы с серьезными позициями в Албании и Косово не справились с задачей примирения, а Трамп добился прорыва. Теперь вот даже на Нобелевскую премию может рассчитывать", - считает политолог.
В пятницу спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сообщил, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово.
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