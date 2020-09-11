Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/semenovka-1577096012.html
Пропавшую в Курской области девочку нашли живой
Правоохранители совместно с местными жителями нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:48
2020-09-11T14:48
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители совместно с местными жителями нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в <a href="https://ria.ru/location_Kurskaja_oblast" target="_blank">Курской области</a>, сообщает управление МВД по региону.Школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, спасатели, местное население и волонтеры."Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки", - говорится в сообщении.Полицейские предположили, что ночью школьница могла прятаться в машине, поэтому решили тщательно проверить этот участок с помощью местного населения."Уже в течение получаса одна из жительниц населенного пункта заметила девочку и привела ее к полицейским", - говорится в сообщении.По данным полиции, с девочкой все в порядке. Обстоятельства ее исчезновения правоохранители не раскрывают.
https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577080000.html
1
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_08b7765b72f8289cee8334f58787e6c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, происшествия

Пропавшую в Курской области девочку нашли живой

14:48 11.09.2020
1522
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Правоохранители совместно с местными жителями нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по региону.
Школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, спасатели, местное население и волонтеры.
"Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки", - говорится в сообщении.
Полицейские предположили, что ночью школьница могла прятаться в машине, поэтому решили тщательно проверить этот участок с помощью местного населения.
"Уже в течение получаса одна из жительниц населенного пункта заметила девочку и привела ее к полицейским", - говорится в сообщении.
По данным полиции, с девочкой все в порядке. Обстоятельства ее исчезновения правоохранители не раскрывают.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 11:38
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области
3503001
Обсудить 1
Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Сеть 5G
Обнародован неожиданный прогноз по продажам смартфонов с 5G
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Пустая аудитория
В Оренбурге педагога заподозрили в хищении денег у абитуриентов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области
Машина скорой помощи
В Москве мать и трое детей попали в больницу после дезинфекции квартиры
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии отозвал послов из 12 стран, в том числе из России
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз предложили сделать "климатически отрицательным"
Кривая CENOGRID глобальных температур за последние 66 миллионов лет. За ноль принято среднее значение периода 1961–1990 гг
Земля движется к температурному рекорду за последние 50 миллионов лет
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Москва
В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%
Руки в наручниках
В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева
Медик делает прививку
Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния