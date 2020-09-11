https://ria.ru/20200911/semenovka-1577096012.html

Пропавшую в Курской области девочку нашли живой

Правоохранители совместно с местными жителями нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:48

2020-09-11T14:48

2020-09-11T14:48

курская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители совместно с местными жителями нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в <a href="https://ria.ru/location_Kurskaja_oblast" target="_blank">Курской области</a>, сообщает управление МВД по региону.Школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, спасатели, местное население и волонтеры."Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки", - говорится в сообщении.Полицейские предположили, что ночью школьница могла прятаться в машине, поэтому решили тщательно проверить этот участок с помощью местного населения."Уже в течение получаса одна из жительниц населенного пункта заметила девочку и привела ее к полицейским", - говорится в сообщении.По данным полиции, с девочкой все в порядке. Обстоятельства ее исчезновения правоохранители не раскрывают.

https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577080000.html

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курская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия