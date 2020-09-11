https://ria.ru/20200911/sberbank-1577099658.html
Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения
Сбербанк устранил затруднения в работе "Сбербанк онлайн", в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:39
2020-09-11T15:39
2020-09-11T15:47
россия
сбербанк россии
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> устранил затруднения в работе "Сбербанк онлайн", в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, до этого неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.
https://ria.ru/20200814/1575795921.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, экономика