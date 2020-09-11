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Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения
Сбербанк устранил затруднения в работе "Сбербанк онлайн", в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:39
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россия
сбербанк россии
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> устранил затруднения в работе "Сбербанк онлайн", в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, до этого неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.
https://ria.ru/20200814/1575795921.html
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россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения

15:39 11.09.2020 (обновлено: 15:47 11.09.2020)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк устранил затруднения в работе "Сбербанк онлайн", в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Сегодня днем в "Сбербанк онлайн" у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже всё исправили и операции совершаются в штатном режиме", - сообщили в банке.

Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
14 августа, 17:19
Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления
Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, до этого неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
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