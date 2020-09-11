https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577073674.html

Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов

Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента Дональда Трампа в защите против нападок со стороны... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:41

2020-09-11T09:41

2020-09-11T09:42

россия

андрей кортунов

дональд трамп

роберт мюллер

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в защите против нападок со стороны демократов, не исключены новые ограничительные меры против российских граждан до выборов, считает гендиректор Российского совета по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kortunov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кортунов</a>.Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.При этом эксперт отметил, что введенные санкции против россиян носят скорее символический характер, поскольку речь не идет о том, чтобы наложить санкции на какие-то российские структуры, речь не идет об экономических санкциях."При этом понятно, что минюст (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) работает на опережение, то есть такие вопросы будут подниматься в конгрессе, и там будут, скорее всего, предлагаться более жесткие и более всеобъемлющие санкции. Поэтому здесь Трамп наносит превентивный удар по своим политическим оппонентам", - добавил он.Как полагает Кортунов, до выборов вероятно вопрос санкций против России будет все чаще подниматься в СМИ, политическом пространстве США и конгрессе. "Я допускаю, что администрация (Трампа) в качестве средства защиты будет предпринимать отдельные шаги в отношении отдельных граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и в дальнейшем", - сказал эксперт.Он считает, что в случае победы на выборах Байдена, кампания против России постепенно сойдет на нет, а в случае его поражения демократы опять будут использовать тему якобы вмешательства РФ. "Если Трамп выиграет, то сразу после выборов пойдет очень активная кампания по выявлению российского следа в этих выборах. Что и было в 2016 году", - пояснил Кортунов.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.

https://ria.ru/20200910/tramp-1577066184.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кортунов, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире