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https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577073674.html
Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов
Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента Дональда Трампа в защите против нападок со стороны... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:41
2020-09-11T09:42
россия
андрей кортунов
дональд трамп
роберт мюллер
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в защите против нападок со стороны демократов, не исключены новые ограничительные меры против российских граждан до выборов, считает гендиректор Российского совета по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kortunov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кортунов</a>.Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.При этом эксперт отметил, что введенные санкции против россиян носят скорее символический характер, поскольку речь не идет о том, чтобы наложить санкции на какие-то российские структуры, речь не идет об экономических санкциях."При этом понятно, что минюст (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) работает на опережение, то есть такие вопросы будут подниматься в конгрессе, и там будут, скорее всего, предлагаться более жесткие и более всеобъемлющие санкции. Поэтому здесь Трамп наносит превентивный удар по своим политическим оппонентам", - добавил он.Как полагает Кортунов, до выборов вероятно вопрос санкций против России будет все чаще подниматься в СМИ, политическом пространстве США и конгрессе. "Я допускаю, что администрация (Трампа) в качестве средства защиты будет предпринимать отдельные шаги в отношении отдельных граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и в дальнейшем", - сказал эксперт.Он считает, что в случае победы на выборах Байдена, кампания против России постепенно сойдет на нет, а в случае его поражения демократы опять будут использовать тему якобы вмешательства РФ. "Если Трамп выиграет, то сразу после выборов пойдет очень активная кампания по выявлению российского следа в этих выборах. Что и было в 2016 году", - пояснил Кортунов.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200910/tramp-1577066184.html
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россия, андрей кортунов, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире

Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов

09:41 11.09.2020 (обновлено: 09:42 11.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента Дональда Трампа в защите против нападок со стороны демократов, не исключены новые ограничительные меры против российских граждан до выборов, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
"Разумеется, надо рассматривать введение санкций в контексте избирательной кампании. Трампа, как вы знаете, демократы постоянно критикуют за то, что якобы он взаимодействует с Кремлем, чтобы не допустить избрание Байдена. По мере развития избирательной кампании эти обвинения становились все более громкими. Конечно, Трампу надо как-то на это реагировать и доказывать, что нет сговора с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с Россией. Эти санкции, по всей видимости, аргумент (перед выборами) в его защите против нападок со стороны демократов", - сказал Кортунов РИА Новости.
При этом эксперт отметил, что введенные санкции против россиян носят скорее символический характер, поскольку речь не идет о том, чтобы наложить санкции на какие-то российские структуры, речь не идет об экономических санкциях.
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"Наверное показательно, что в список санкционных лиц попали не только россияне, но и гражданин Украины. Тем самым как бы подчеркивается, что речь идет об инициативах частных лиц, а не о инициативе государства", - сказал Кортунов.
"При этом понятно, что минюст (США) работает на опережение, то есть такие вопросы будут подниматься в конгрессе, и там будут, скорее всего, предлагаться более жесткие и более всеобъемлющие санкции. Поэтому здесь Трамп наносит превентивный удар по своим политическим оппонентам", - добавил он.
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Как полагает Кортунов, до выборов вероятно вопрос санкций против России будет все чаще подниматься в СМИ, политическом пространстве США и конгрессе. "Я допускаю, что администрация (Трампа) в качестве средства защиты будет предпринимать отдельные шаги в отношении отдельных граждан Российской Федерации и в дальнейшем", - сказал эксперт.
Он считает, что в случае победы на выборах Байдена, кампания против России постепенно сойдет на нет, а в случае его поражения демократы опять будут использовать тему якобы вмешательства РФ. "Если Трамп выиграет, то сразу после выборов пойдет очень активная кампания по выявлению российского следа в этих выборах. Что и было в 2016 году", - пояснил Кортунов.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".
Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
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РоссияАндрей КортуновДональд ТрампРоберт МюллерМоскваСШАВ мире
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