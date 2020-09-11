Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов
09:41 11.09.2020 (обновлено: 09:42 11.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Введение США санкций против трех россиян является предвыборным аргументом администрации президента Дональда Трампа в защите против нападок со стороны демократов, не исключены новые ограничительные меры против российских граждан до выборов, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
"Разумеется, надо рассматривать введение санкций в контексте избирательной кампании. Трампа, как вы знаете, демократы постоянно критикуют за то, что якобы он взаимодействует с Кремлем, чтобы не допустить избрание Байдена. По мере развития избирательной кампании эти обвинения становились все более громкими. Конечно, Трампу надо как-то на это реагировать и доказывать, что нет сговора с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с Россией. Эти санкции, по всей видимости, аргумент (перед выборами) в его защите против нападок со стороны демократов", - сказал Кортунов РИА Новости.
При этом эксперт отметил, что введенные санкции против россиян носят скорее символический характер, поскольку речь не идет о том, чтобы наложить санкции на какие-то российские структуры, речь не идет об экономических санкциях.
"Наверное показательно, что в список санкционных лиц попали не только россияне, но и гражданин Украины. Тем самым как бы подчеркивается, что речь идет об инициативах частных лиц, а не о инициативе государства", - сказал Кортунов.
"При этом понятно, что минюст (США) работает на опережение, то есть такие вопросы будут подниматься в конгрессе, и там будут, скорее всего, предлагаться более жесткие и более всеобъемлющие санкции. Поэтому здесь Трамп наносит превентивный удар по своим политическим оппонентам", - добавил он.
Как полагает Кортунов, до выборов вероятно вопрос санкций против России будет все чаще подниматься в СМИ, политическом пространстве США и конгрессе. "Я допускаю, что администрация (Трампа) в качестве средства защиты будет предпринимать отдельные шаги в отношении отдельных граждан Российской Федерации и в дальнейшем", - сказал эксперт.
Он считает, что в случае победы на выборах Байдена, кампания против России постепенно сойдет на нет, а в случае его поражения демократы опять будут использовать тему якобы вмешательства РФ. "Если Трамп выиграет, то сразу после выборов пойдет очень активная кампания по выявлению российского следа в этих выборах. Что и было в 2016 году", - пояснил Кортунов.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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Позднее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов. В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".