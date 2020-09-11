ВКС дважды за день перехватили самолеты НАТО вблизи российских границ
16:28 11.09.2020 (обновлено: 17:24 11.09.2020)
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в релизе. Там также добавляется, что нарушение границы не допущено.
Позже стало известно о еще одном инциденте: Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Черным морем, заявили в Минобороны.
Ранее главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что Североатлантический альянс повысил активность своих боевых — а не только разведывательных — самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
9 сентября, 19:03Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем