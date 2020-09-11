https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html

ВКС дважды за день перехватили самолеты НАТО вблизи российских границ

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:28

2020-09-11T16:28

2020-09-11T17:24

россия

воздушно-космические силы россии

сша

сергей суровикин

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".Позже стало известно о еще одном инциденте: Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Черным морем, заявили в Минобороны.Ранее главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> констатировал, что Североатлантический альянс повысил активность своих боевых — а не только разведывательных — самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>.Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html

5

россия

сша

баренцево море

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, сша, сергей суровикин, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность, в мире