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https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html
ВКС дважды за день перехватили самолеты НАТО вблизи российских границ
Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:28
2020-09-11T17:24
россия
воздушно-космические силы россии
сша
сергей суровикин
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".Позже стало известно о еще одном инциденте: Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Черным морем, заявили в Минобороны.Ранее главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> констатировал, что Североатлантический альянс повысил активность своих боевых — а не только разведывательных — самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>.Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html
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россия
сша
баренцево море
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россия, воздушно-космические силы россии, сша, сергей суровикин, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность, в мире

ВКС дважды за день перехватили самолеты НАТО вблизи российских границ

16:28 11.09.2020 (обновлено: 17:24 11.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в релизе. Там также добавляется, что нарушение границы не допущено.
Позже стало известно о еще одном инциденте: Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Черным морем, заявили в Минобороны.
Ранее главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что Североатлантический альянс повысил активность своих боевых — а не только разведывательных — самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
7240187
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РоссияВоздушно-космические силы РоссииСШАСергей СуровикинБаренцево мореМиГ-31НорвегияБезопасностьВ мире
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