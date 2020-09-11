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https://ria.ru/20200911/rossiya-1577091419.html
Песков ответил на обвинения в адрес России во "вмешательстве" в дела США
Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, и Москве не нравится, когда так поступают, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:56
2020-09-11T13:56
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
москва
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не нравится, когда так поступают, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя сообщения СМИ о попытке России повлиять на избирателей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы. И Москве очень не нравится, (когда) кто-то тоже вмешивается в ее дела", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что с 2016 года РФ не увидела никаких вразумительных аргументов и обоснований, которые говорили бы о том, "что какие-то организации, имеющие отношения к России, занимались какой-то киберпреступностью"."Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации, были какие-то голословные утверждения, фобии, что, если происходит киберпреступность, значит это обязательно русские "кибермонстры" занимаются", - сказал Песков.Журналисты также задали вопрос о том, что согласно данным разведки США, Россия в настоящее время вмешивается в выборы."Разведка США неоднократно ошибалась, и это признавалось в ходе следствий разных, разбирательств парламентских и так далее, и тому подобное, неоднократно она ошибалась и в том, - это признано самими, скажем так, законодателями их, комиссиями, - что США ошибались насчет вмешательства России в выборы. Конечно, потом были сделаны официальные заключения комиссии, что Россия не вмешивалась в выборы. Тут нужно относиться с большой долей толерантности к этим сообщениям", - подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос, ознакомлен ли Кремль с отчетом Майкрософта, в котором приводятся аналитические данные, что якобы российские хакеры пытались взломать аккаунты организаторов, задействованных на выборах в США в текущем году, Песков сказал: "А какие там данные приводились? Просто не знаком. Я не читаю отчеты компании Майкрософт. А в Майкрософте на основании чего считают, что это русская группа хакерская?".Отвечая на вопрос о том, что в отчет Майкрософта, помимо российских хакеров, включили китайских и иранских информационных взломщиков, Песков сказал: "А с чего они взяли, что это китайские, иранские и российские хакеры? Там указывается в этом отчете? Почему они, например, не пришли к выводу, что это французские или польские хакеры, или эстонская группировка?".Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html
https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html
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дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, китай, сша, в мире

Песков ответил на обвинения в адрес России во "вмешательстве" в дела США

13:56 11.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, и Москве не нравится, когда так поступают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке России повлиять на избирателей в США.
"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы. И Москве очень не нравится, (когда) кто-то тоже вмешивается в ее дела", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что с 2016 года РФ не увидела никаких вразумительных аргументов и обоснований, которые говорили бы о том, "что какие-то организации, имеющие отношения к России, занимались какой-то киберпреступностью".
"Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации, были какие-то голословные утверждения, фобии, что, если происходит киберпреступность, значит это обязательно русские "кибермонстры" занимаются", - сказал Песков.
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Журналисты также задали вопрос о том, что согласно данным разведки США, Россия в настоящее время вмешивается в выборы.
"Разведка США неоднократно ошибалась, и это признавалось в ходе следствий разных, разбирательств парламентских и так далее, и тому подобное, неоднократно она ошибалась и в том, - это признано самими, скажем так, законодателями их, комиссиями, - что США ошибались насчет вмешательства России в выборы. Конечно, потом были сделаны официальные заключения комиссии, что Россия не вмешивалась в выборы. Тут нужно относиться с большой долей толерантности к этим сообщениям", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, ознакомлен ли Кремль с отчетом Майкрософта, в котором приводятся аналитические данные, что якобы российские хакеры пытались взломать аккаунты организаторов, задействованных на выборах в США в текущем году, Песков сказал: "А какие там данные приводились? Просто не знаком. Я не читаю отчеты компании Майкрософт. А в Майкрософте на основании чего считают, что это русская группа хакерская?".
Отвечая на вопрос о том, что в отчет Майкрософта, помимо российских хакеров, включили китайских и иранских информационных взломщиков, Песков сказал: "А с чего они взяли, что это китайские, иранские и российские хакеры? Там указывается в этом отчете? Почему они, например, не пришли к выводу, что это французские или польские хакеры, или эстонская группировка?".
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Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденМоскваКитайСШАВ мире
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