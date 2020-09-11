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День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:15
2020-09-11T13:15
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 11 сен - Пресс-служба ООО Вебфакультет</strong>. Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации.Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции!День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена. Что будет:- 2 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.- 20 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.- Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас. - Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.<strong>Бонусом:</strong>Онлайн-выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами. Нетворкинг и новые знакомства. Без этого никуда! Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям, пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!<strong>Варианты участия:</strong>✔ Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений, презентации, подарки и бонусы от партнеров✔ Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений, видеозаписи выступлений, презентации спикеров, подарки и бонусы от партнеровСтоимость участия будет поэтапно повышаться. Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения! <strong>Когда:</strong> 10 октября 2020, суббота<br><strong>LIVE-трансляция</strong><br><strong><a href="https://clck.ru/QkbYx" target="_blank">Билеты</a>.</strong>16+<br><strong>Организатор конференции:</strong> WebFacultetПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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1400
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября

13:15 11.09.2020
91
© Фото : пресс-служба ООО ВебфакультетДень интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : пресс-служба ООО Вебфакультет
МОСКВА, 11 сен - Пресс-служба ООО Вебфакультет. Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации.
Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции!
День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена.
Что будет:
- 2 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.
- 20 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.
- Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас.
- Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.
Бонусом:
Онлайн-выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами.
Нетворкинг и новые знакомства. Без этого никуда! Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям, пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!
Варианты участия:
✔ Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений, презентации, подарки и бонусы от партнеров
✔ Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений, видеозаписи выступлений, презентации спикеров, подарки и бонусы от партнеров
Стоимость участия будет поэтапно повышаться.
Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения!
Когда: 10 октября 2020, суббота
LIVE-трансляция
Билеты.
16+
Организатор конференции: WebFacultet
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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