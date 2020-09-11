https://ria.ru/20200911/reklama-1577088376.html

День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября

Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:15

2020-09-11T13:15

2020-09-11T13:15

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 11 сен - Пресс-служба ООО Вебфакультет</strong>. Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации.Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции!День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена. Что будет:- 2 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.- 20 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.- Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас. - Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.<strong>Бонусом:</strong>Онлайн-выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами. Нетворкинг и новые знакомства. Без этого никуда! Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям, пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!<strong>Варианты участия:</strong>✔ Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений, презентации, подарки и бонусы от партнеров✔ Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений, видеозаписи выступлений, презентации спикеров, подарки и бонусы от партнеровСтоимость участия будет поэтапно повышаться. Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения! <strong>Когда:</strong> 10 октября 2020, суббота<br><strong>LIVE-трансляция</strong><br><strong><a href="https://clck.ru/QkbYx" target="_blank">Билеты</a>.</strong>16+<br><strong>Организатор конференции:</strong> WebFacultetПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы