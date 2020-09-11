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В планах Путина пока нет разговора с Меркель, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не планируют проведения телефонных разговоров, контакты по всем актуальным вопросам... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:49
2020-09-11T12:49
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> пока не планируют проведения телефонных разговоров, контакты по всем актуальным вопросам осуществляются, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, пока в планах нет такого телефонного разговора", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, предполагаются ли контакты Путина и Меркель в ближайшее время.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что "по всем актуальным вопросам осуществляются контакты".
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ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, германия, политика

В планах Путина пока нет разговора с Меркель, заявил Песков

12:49 11.09.2020
352
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не планируют проведения телефонных разговоров, контакты по всем актуальным вопросам осуществляются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока в планах нет такого телефонного разговора", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, предполагаются ли контакты Путина и Меркель в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что "по всем актуальным вопросам осуществляются контакты".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:40
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
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Ангела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияПолитика
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