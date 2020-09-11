https://ria.ru/20200911/razgovor-1577086343.html

В планах Путина пока нет разговора с Меркель, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не планируют проведения телефонных разговоров, контакты по всем актуальным вопросам... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:49

2020-09-11T12:49

2020-09-11T12:49

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> пока не планируют проведения телефонных разговоров, контакты по всем актуальным вопросам осуществляются, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, пока в планах нет такого телефонного разговора", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, предполагаются ли контакты Путина и Меркель в ближайшее время.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что "по всем актуальным вопросам осуществляются контакты".

https://ria.ru/20200908/merkel-1576941933.html

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, германия, политика