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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200911/rak-1577114906.html
В Калужской области начали выпускать препарат для лечения рака легкого
Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в Калужской области, РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:30
2020-09-11T19:30
калужская область
владислав шапша
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a>, сообщило правительство региона.Церемония запуска полного цикла производства состоялась в пятницу в индустриальном парке "Ворсино" на заводе компании "АстраЗенека".Сообщается, что препарат "Тагриссо" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава России</a>, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами, подчеркивают власти.Он отметил, что предприятие компании "АстраЗенека" в числе других составляет ядро активно развивающегося калужского фармацевтического кластера."За время работы в Калужской области более 13 миллиардов рублей инвестировано вами в развитие производства, 6,5 миллиарда рублей направлено на научные исследования. И то, что в результате этих исследований появился уникальный продукт, который, уверен, спасет многие жизни, достойно уважения", - подчеркнул <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a>, обращаясь к руководству компании.Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" - лидер в направлении терапии рака легкого, занимающего ведущее место в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности от злокачественных новообразований. Компания работает на российском рынке с 1993 года, за это время более 40 ее оригинальных препаратов были зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании "АстраЗенека" в Калужской области.
https://ria.ru/20200910/simptomy-1577041598.html
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владислав шапша, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), калужская область, общество

В Калужской области начали выпускать препарат для лечения рака легкого

19:30 11.09.2020
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© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / decade3d
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в Калужской области, сообщило правительство региона.
Церемония запуска полного цикла производства состоялась в пятницу в индустриальном парке "Ворсино" на заводе компании "АстраЗенека".
Сообщается, что препарат "Тагриссо" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации Минздрава России, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами, подчеркивают власти.

"Когда появляются новые лекарства, новые технологии, люди получают шанс вылечиться и продлить свою жизнь. То, что мы сегодня запускаем полный цикл производства такого лекарства – серьезный вклад в решение этой непростой задачи", - заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что предприятие компании "АстраЗенека" в числе других составляет ядро активно развивающегося калужского фармацевтического кластера.
"За время работы в Калужской области более 13 миллиардов рублей инвестировано вами в развитие производства, 6,5 миллиарда рублей направлено на научные исследования. И то, что в результате этих исследований появился уникальный продукт, который, уверен, спасет многие жизни, достойно уважения", - подчеркнул Владислав Шапша, обращаясь к руководству компании.
Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" - лидер в направлении терапии рака легкого, занимающего ведущее место в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности от злокачественных новообразований. Компания работает на российском рынке с 1993 года, за это время более 40 ее оригинальных препаратов были зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании "АстраЗенека" в Калужской области.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 14:54
Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака
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Калужская областьВладислав ШапшаЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Калужская областьОбщество
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