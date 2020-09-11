https://ria.ru/20200911/rak-1577114906.html

В Калужской области начали выпускать препарат для лечения рака легкого

Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в Калужской области, РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:30

2020-09-11T19:30

2020-09-11T19:30

калужская область

владислав шапша

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a>, сообщило правительство региона.Церемония запуска полного цикла производства состоялась в пятницу в индустриальном парке "Ворсино" на заводе компании "АстраЗенека".Сообщается, что препарат "Тагриссо" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава России</a>, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами, подчеркивают власти.Он отметил, что предприятие компании "АстраЗенека" в числе других составляет ядро активно развивающегося калужского фармацевтического кластера."За время работы в Калужской области более 13 миллиардов рублей инвестировано вами в развитие производства, 6,5 миллиарда рублей направлено на научные исследования. И то, что в результате этих исследований появился уникальный продукт, который, уверен, спасет многие жизни, достойно уважения", - подчеркнул <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a>, обращаясь к руководству компании.Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" - лидер в направлении терапии рака легкого, занимающего ведущее место в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности от злокачественных новообразований. Компания работает на российском рынке с 1993 года, за это время более 40 ее оригинальных препаратов были зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании "АстраЗенека" в Калужской области.

https://ria.ru/20200910/simptomy-1577041598.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), калужская область, общество