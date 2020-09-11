В Калужской области начали выпускать препарат для лечения рака легкого
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" начала выпуск уникального таргетного препарата для лечения рака легкого "Тагриссо" в Калужской области, сообщило правительство региона.
Церемония запуска полного цикла производства состоялась в пятницу в индустриальном парке "Ворсино" на заводе компании "АстраЗенека".
Сообщается, что препарат "Тагриссо" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации Минздрава России, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами, подчеркивают власти.
"Когда появляются новые лекарства, новые технологии, люди получают шанс вылечиться и продлить свою жизнь. То, что мы сегодня запускаем полный цикл производства такого лекарства – серьезный вклад в решение этой непростой задачи", - заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
Он отметил, что предприятие компании "АстраЗенека" в числе других составляет ядро активно развивающегося калужского фармацевтического кластера.
"За время работы в Калужской области более 13 миллиардов рублей инвестировано вами в развитие производства, 6,5 миллиарда рублей направлено на научные исследования. И то, что в результате этих исследований появился уникальный продукт, который, уверен, спасет многие жизни, достойно уважения", - подчеркнул Владислав Шапша, обращаясь к руководству компании.
Международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" - лидер в направлении терапии рака легкого, занимающего ведущее место в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности от злокачественных новообразований. Компания работает на российском рынке с 1993 года, за это время более 40 ее оригинальных препаратов были зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании "АстраЗенека" в Калужской области.
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