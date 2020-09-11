https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:03

2020-09-11T22:03

2020-09-11T23:10

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиба</a>, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич."В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сказал Гринкевич.Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html

Игорь Земский И раньше такое было, сразу же после отравлерия Скрипачей! Нет никакой фантазии у западных режиссеров! 29

Leonid Сирия далеко и что там происходит большинству россиян абсолютно по-барабану, как и то чем питаются и чем зарабатывают на жизнь в настоящее время бывшие людоеды Папуа-Новой Гвинеи. 19

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идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идлиб (мухафаза), сирия, в мире