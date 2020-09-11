Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:03
2020-09-11T23:10
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_c993eaf36fb979fee0d50d1fb47b65ba.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиба</a>, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич."В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сказал Гринкевич.Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
И раньше такое было, сразу же после отравлерия Скрипачей! Нет никакой фантазии у западных режиссеров!
29
Сирия далеко и что там происходит большинству россиян абсолютно по-барабану, как и то чем питаются и чем зарабатывают на жизнь в настоящее время бывшие людоеды Папуа-Новой Гвинеи.
19
23
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_09efb0f051f7e798872744505795eb54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

22:03 11.09.2020 (обновлено: 23:10 11.09.2020)
8314
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сказал Гринкевич.
Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:00
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
19103315450
Обсудить 23
Идлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
И раньше такое было, сразу же после отравлерия Скрипачей! Нет никакой фантазии у западных режиссеров!
11 сентября, 22:05
ИЗИгорь Земский
2810000
Сирия далеко и что там происходит большинству россиян абсолютно по-барабану, как и то чем питаются и чем зарабатывают на жизнь в настоящее время бывшие людоеды Папуа-Новой Гвинеи.
11 сентября, 22:49
LeonidLeonid
5200012
Рекомендуем
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Посол Украины в Минске Игорь Кизим на границе Украины и Белоруссии. Стоп-кадр из видео
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Маргарита Грачева
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
Маникюр Юрия Дудя
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Дмитрий Козак
Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Алексей Навальный
Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Врачи-стоматологи
Названа смертельная опасность невылеченных зубов
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий
Первая в мире вакцина от COVID-19
Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния