https://ria.ru/20200911/privivka-1577098873.html

Около 200 тысяч жителей Волгоградской области сделали прививки от гриппа

Около 200 тысяч жителей Волгоградской области сделали прививку от гриппа, среди них и губернатор региона Андрей Бочаров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:25

2020-09-11T15:25

2020-09-11T15:25

волгоградская область

россия

андрей бочаров

здоровье - общество

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569110542_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a344cd2360eada6b19ecb3329bc3b67f.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Около 200 тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> сделали прививку от гриппа, среди них и губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бочаров</a>, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.По информации ведомства, в пятницу Бочаров провел рабочее совещание в Волгоградской областной клинической больнице №1, он осмотрел ход ремонтных работ семиэтажного хирургического корпуса, а также сделал прививку от гриппа."Он стал одним из почти 200 тысяч жителей Волгоградской области, кто уже получил вакцину. Губернатор показал на личном примере важность своевременной вакцинации, которая остается наилучшим методом профилактики сезонной инфекции и снижения риска серьезных осложнений", - сообщили в администрации. Отмечается, что в рамках прививочной кампании планируется привить около 60% населения области.По информации ведомства, хирургический корпус построен в 1974 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировался. По данным администрации, здесь заменены инженерные сети, смонтированы пожарная сигнализация и автоматические отопление и вентиляция, увеличена в шесть раз площадь приемного отделения. Отмечается, что работы будут завершены до конца года.По информации администрации, больница в рамках нацпроекта "Здравоохранение" дооснастится новым медицинским оборудованием. За последний год медучреждение получило около 500 миллионов рублей на обновление материально-технической базы, отмечается, что уже приобретены компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, ангиографическая и ультразвуковая системы, видеоэндоскопический комплекс и многое другое, а в 2021 году в больницу поступит оборудование для высокотехнологичных операций на головном мозге.

https://ria.ru/20200911/zima-1577090878.html

https://ria.ru/20200827/sotsproekt-1576384784.html

россия

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоградская область