https://ria.ru/20200911/premiya-1577114403.html

Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"

Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:16

2020-09-11T19:16

2020-09-11T19:16

культура

книги

новости культуры

владимир толстой

ясная поляна (премия)

андрей аствацатуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/96852/31/968523193_0:170:600:508_1400x0_80_0_0_999c45fd1f231c5e6771f428f82f5845.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщает в пятницу пресс-служба организаторов смотра."В этом году Яснополянские писательские встречи отмечают 25-летний юбилей. Литературная премия "Ясная Поляна" - один из важных результатов наших встреч... Также символично, что в этом году мы объявляем короткий список на фестивале детской книги "ЛитераТула" - он стал первым лауреатом в номинации "Событие" после ее введения несколько лет назад", - цитирует пресс-служба слова советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.В шорт-лист вошли произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Сергея Белякова "Весна народов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", Саши Филипенко "Возвращение в Острог" и Евгения Чижова "Собиратель рая". Церемония награждения лауреатов, по традиции, состоится в октябре в Большом театре.Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Номинаторами выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году в премию была добавлена номинация "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, владимир толстой, ясная поляна (премия), андрей аствацатуров