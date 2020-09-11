Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200911/premiya-1577114403.html
Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:16
2020-09-11T19:16
культура
книги
новости культуры
владимир толстой
ясная поляна (премия)
андрей аствацатуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96852/31/968523193_0:170:600:508_1400x0_80_0_0_999c45fd1f231c5e6771f428f82f5845.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщает в пятницу пресс-служба организаторов смотра."В этом году Яснополянские писательские встречи отмечают 25-летний юбилей. Литературная премия "Ясная Поляна" - один из важных результатов наших встреч... Также символично, что в этом году мы объявляем короткий список на фестивале детской книги "ЛитераТула" - он стал первым лауреатом в номинации "Событие" после ее введения несколько лет назад", - цитирует пресс-служба слова советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.В шорт-лист вошли произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Сергея Белякова "Весна народов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", Саши Филипенко "Возвращение в Острог" и Евгения Чижова "Собиратель рая". Церемония награждения лауреатов, по традиции, состоится в октябре в Большом театре.Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Номинаторами выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году в премию была добавлена номинация "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.
https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96852/31/968523193_0:0:601:450_1400x0_80_0_0_8b041fcfd2e8d10178fcf726633fb60f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, владимир толстой, ясная поляна (премия), андрей аствацатуров

Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"

19:16 11.09.2020
224
© Фото : Литературная премия "Ясная Поляна"Литературная премия "Ясная Поляна"
Литературная премия Ясная Поляна - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Литературная премия "Ясная Поляна"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщает в пятницу пресс-служба организаторов смотра.
"В этом году Яснополянские писательские встречи отмечают 25-летний юбилей. Литературная премия "Ясная Поляна" - один из важных результатов наших встреч... Также символично, что в этом году мы объявляем короткий список на фестивале детской книги "ЛитераТула" - он стал первым лауреатом в номинации "Событие" после ее введения несколько лет назад", - цитирует пресс-служба слова советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.
В шорт-лист вошли произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Сергея Белякова "Весна народов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", Саши Филипенко "Возвращение в Острог" и Евгения Чижова "Собиратель рая". Церемония награждения лауреатов, по традиции, состоится в октябре в Большом театре.
"Список отражает картину века сегодняшнего. И видно, как он смятенно мечется, все время ссылается на время - мы бы писали лучше, мы были бы честнее, порядочнее, мы бы писали без иронии, без сарказма, писали бы с нежностью об этом мире — но такое время. Сегодня большинство из книг в длинном списке ироничны, временами чуть брезгливы к читателю, человечеству - мир не дает им повода глядеть на него серьезно", - рассказал писатель, член жюри премии Валентин Курбатов, чьи слова привели организаторы.
Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Номинаторами выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.
Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году в премию была добавлена номинация "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.
Обложки книг - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Культура
Пелевин, Сорокин, Ферранте: бестселлеры этой осени
200002
КультураКнигиНовости культурыВладимир ТолстойЯсная Поляна (премия)Андрей Аствацатуров
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В Совфеде прокомментировали номинацию Трампа на Нобелевскую премию
Невеста
Женщина согласилась выйти замуж за пытавшегося ее убить человека
Стена на границе Мексики и США
В США планируют расширить правила сбора биометрических данных у мигрантов
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева
Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Вид на Белград, Сербия
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
Слоны на Шри-Ланке
Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
В Госдуме прокомментировали блокировку приложений ВГТРК на Украине
Полиция и пожарные возле посольства России в Берлине
Посольство России в Берлине назвало приезд пожарных ложной тревогой
Пожарные машины у российского посольства в Берлине
К зданию посольства России в Берлине подъехали пожарные машины
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
Задержание пожилой женщины у Красного костела в центре Минска
На несанкционированном митинге в Минске прошли задержания
Смартфон
Из украинского App Store удалят мобильные приложения МИА "Россия сегодня"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния