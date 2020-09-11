https://ria.ru/20200911/preduprezhdenie-1577073879.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 13-14 сентября из-за надвигающегося на регион циклона, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:47

2020-09-11T09:47

2020-09-11T09:47

примгидромет

шкотовский район

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 13-14 сентября из-за надвигающегося на регион циклона, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a>.После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и <a href="http://ria.ru/location_KHankajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ханкайском районах</a> Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа."В связи с развитием над <a href="http://ria.ru/location_Sea_of_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японским морем</a> активного циклона и смещением его вблизи южного побережья днем 13, ночью и утром 14 сентября в южной половине <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> пройдут сильные дожди, местами очень сильные", - говорится в сообщении.Синоптики прогнозируют, что общее количество осадков может достигнуть 60% от месячной нормы.Сила ветра на южном побережье <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> может достигать 15-22 метров в секунду, в <a href="http://ria.ru/location_Zaliv_Petra_Velikogo/" target="_blank" data-auto="true">Заливе Петра Великого</a> и югу района мыс Поворотный - мыс Золотой ожидается высота волн до 4 метров, на побережье ожидается подъем уровня моря, близкий к критическому.Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Михайловский, Анучинский, Чугуевский, информируют синоптики.Ранее сообщалось, что тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

https://realty.ria.ru/20200910/tiyfuny-1577036643.html

шкотовский район

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

примгидромет, шкотовский район, владивосток, приморский край, происшествия