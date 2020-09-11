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Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:33
2020-09-11T01:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре по улице Чертановская, дом 18, квартира 104 поступило в 00.20. Отмечается, что квартира расположена на девятом этаже жилого дома.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы

01:33 11.09.2020 (обновлено: 01:37 11.09.2020)
1312
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре по улице Чертановская, дом 18, квартира 104 поступило в 00.20. Отмечается, что квартира расположена на девятом этаже жилого дома.
"Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 00.51 горение было ликвидировано. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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