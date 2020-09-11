https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы

Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:33

2020-09-11T01:33

2020-09-11T01:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре по улице Чертановская, дом 18, квартира 104 поступило в 00.20. Отмечается, что квартира расположена на девятом этаже жилого дома.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия