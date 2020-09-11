https://ria.ru/20200911/posolstvo-1577116051.html

Посольство России в Берлине назвало приезд пожарных ложной тревогой

"Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:55

2020-09-11T19:55

2020-09-11T20:02

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германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> "Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>, передает корреспондент РИА Новости."Ложная тревога", - заявил представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией.В настоящее время у здания посольства остается одна пожарная машина.Ранее полиция сообщила РИА Новости, что получила сигнал о задымлении на территории комплекса зданий российской дипмиссии. К посольству прибыли шесть пожарных машин, а свидетели заявили РИА Новости, что видели дым на крыше здания.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, берлин (город), в мире