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Посольство России в Берлине назвало приезд пожарных ложной тревогой
"Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:55
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россия
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> "Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>, передает корреспондент РИА Новости."Ложная тревога", - заявил представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией.В настоящее время у здания посольства остается одна пожарная машина.Ранее полиция сообщила РИА Новости, что получила сигнал о задымлении на территории комплекса зданий российской дипмиссии. К посольству прибыли шесть пожарных машин, а свидетели заявили РИА Новости, что видели дым на крыше здания.
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россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
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россия, германия, берлин (город), в мире

Посольство России в Берлине назвало приезд пожарных ложной тревогой

19:55 11.09.2020 (обновлено: 20:02 11.09.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолиция и пожарные возле посольства России в Берлине
Полиция и пожарные возле посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. "Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
"Ложная тревога", - заявил представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией.
В настоящее время у здания посольства остается одна пожарная машина.
Ранее полиция сообщила РИА Новости, что получила сигнал о задымлении на территории комплекса зданий российской дипмиссии. К посольству прибыли шесть пожарных машин, а свидетели заявили РИА Новости, что видели дым на крыше здания.
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РоссияГерманияБерлин (город)В мире
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