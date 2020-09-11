https://ria.ru/20200911/posolstvo-1577116051.html
Посольство России в Берлине назвало приезд пожарных ложной тревогой
"Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:55
2020-09-11T19:55
2020-09-11T20:02
россия
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> "Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>, передает корреспондент РИА Новости."Ложная тревога", - заявил представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией.В настоящее время у здания посольства остается одна пожарная машина.Ранее полиция сообщила РИА Новости, что получила сигнал о задымлении на территории комплекса зданий российской дипмиссии. К посольству прибыли шесть пожарных машин, а свидетели заявили РИА Новости, что видели дым на крыше здания.
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берлин (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.
"Ложной тревогой" назвали в российском посольстве приезд пожарных к зданию дипмиссии в Берлине
, передает корреспондент РИА Новости.
"Ложная тревога", - заявил представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией.
В настоящее время у здания посольства остается одна пожарная машина.
Ранее полиция сообщила РИА Новости, что получила сигнал о задымлении на территории комплекса зданий российской дипмиссии. К посольству прибыли шесть пожарных машин, а свидетели заявили РИА Новости, что видели дым на крыше здания.