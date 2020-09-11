Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/posol-1577116825.html
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:14
2020-09-11T23:13
игорь кизим
мид украины
мид белоруссии
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577117564_88:0:3727:2047_1400x0_80_0_0_a1eab200715a4e80be338bc924884fdc.jpg
<strong>КИЕВ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Украинская сторона направила ноту в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>.Ранее МИД Украины отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. В четверг он рассказал, что, когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами. Позднее погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр Кизима на границе 5 сентября — по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям."Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", — цитирует сообщение МИД агентство УНН.По данным внешнеполитического ведомства, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Белоруссии "недружественным"."Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
Как же они все надеялись, что Лукашенка вокруг пальца обвели, от Помпео до Зеленского, и как теперь все зубами скрипят, что прокололись.
143
Эти музыканты раньше только нам ноты отправляли)))))
109
20
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577117564_967:0:3696:2047_1400x0_80_0_0_12cda1061ee845cb7dc507e44bcca301.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кизим, мид украины, мид белоруссии, белоруссия, украина, в мире

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

20:14 11.09.2020 (обновлено: 23:13 11.09.2020)
26594
© Пограничный комитет Беларуси Посол Украины в Минске Игорь Кизим на границе Украины и Белоруссии. Стоп-кадр из видео
 Посол Украины в Минске Игорь Кизим на границе Украины и Белоруссии. Стоп-кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Пограничный комитет Беларуси
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
Ранее МИД Украины отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. В четверг он рассказал, что, когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами. Позднее погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр Кизима на границе 5 сентября — по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
Посол Украины пересекает белорусскую границу - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 16:33
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", — цитирует сообщение МИД агентство УНН.
По данным внешнеполитического ведомства, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Белоруссии "недружественным".
"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", — отметили в министерстве.
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 14:38Протесты в Белоруссии
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
12827313620
Обсудить 20
Игорь КизимМИД УкраиныМИД БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как же они все надеялись, что Лукашенка вокруг пальца обвели, от Помпео до Зеленского, и как теперь все зубами скрипят, что прокололись.
11 сентября, 20:33
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
10560004
Эти музыканты раньше только нам ноты отправляли)))))
11 сентября, 20:30
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
56230001
Рекомендуем
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Маникюр Юрия Дудя
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Дмитрий Козак
Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Врачи-стоматологи
Названа смертельная опасность невылеченных зубов
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева
Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова перевели в новую камеру
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния