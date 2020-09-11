https://ria.ru/20200911/posol-1577116825.html
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:14
2020-09-11T20:14
2020-09-11T23:13
игорь кизим
мид украины
мид белоруссии
белоруссия
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в мире
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<strong>КИЕВ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Украинская сторона направила ноту в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>.Ранее МИД Украины отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. В четверг он рассказал, что, когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами. Позднее погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр Кизима на границе 5 сентября — по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям."Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", — цитирует сообщение МИД агентство УНН.По данным внешнеполитического ведомства, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Белоруссии "недружественным"."Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
Козьма ПРУТКОВ.
Как же они все надеялись, что Лукашенка вокруг пальца обвели, от Помпео до Зеленского, и как теперь все зубами скрипят, что прокололись.
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Егор Панкратов
Эти музыканты раньше только нам ноты отправляли)))))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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