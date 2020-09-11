https://ria.ru/20200911/posobiya-1577118301.html

Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, заявила, что не... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:54

2020-09-11T20:54

2020-09-11T22:37

николай панков

госдума рф

единая россия

саратовская область

общество

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<strong>САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Секретарь Вольского муниципального собрания <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, заявила, что не выступала за отмену мер социальной поддержки, а лишь призывала помочь гражданам с подбором постоянных вакансий.Ранее издание "Вольская неделя" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей — дополнительно еще по три тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила: "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят — значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".Ранее секретарь реготделения <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a>, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a> заявил, что в партии проверят заявление Ковинской относительно выплат безработным, указав, что "за любым высказыванием нужно видеть людей", а "все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении". При этом Панков отмечал, что сама Ковинская утверждает, что ее фразу вырвали из контекста.Это не первый случай в Саратовской области с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".

https://ria.ru/20200512/1571345112.html

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саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай панков, госдума рф, единая россия, саратовская область, общество