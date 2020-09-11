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В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Жительница Германии во время судебного процесса согласилась на предложение руки и сердца, которое сделал ее сожитель, обвиняемый в покушении на ее убийство,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:12
2020-09-11T17:22
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> во время судебного процесса согласилась на предложение руки и сердца, которое сделал ее сожитель, обвиняемый в покушении на ее убийство, сообщил таблоид <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.Подсудимого, 47-летнего Андреас З., слесаря по профессии, обвиняют в том, что он напал на 35-летнюю Катарину Б., бил ее, пинал, душил и таскал за волосы, угрожал убить. Вооружившись штыком, он поцарапал сожительнице щеку, пытался со всей силы ударить по голове острием, но той удалось отразить нападение рукой.В зале суда в <u><a href="http://ria.ru/location_Bonn/">Бонне</a></u> мужчина сделал Катарине предложение, и та ответила согласием.По оценке издания, в этом, "вероятно, больше тактики, чем романтики": женщина, которая должна была дать в суде показания, теперь может как невеста отказаться свидетельствовать против подсудимого.Издание добавляет, что у Катарины трое детей, в том числе один сын от Андреаса. Дочь потерпевшей от первого брака рассказала, что ее мать на восьмом месяце беременности, а отцом ребенка также может быть обвиняемый.Таблоид подчеркивает, что суд над мужчиной, мотивом которого якобы была ревность, продолжается, несмотря на "неожиданный поворот событий".
https://ria.ru/20191128/1561723559.html
https://rsport.ria.ru/20200910/predlozhenie-1577037194.html
"Не женишься на мне - заявлю в полицию, что ты хотел меня убить!"
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германия
РИА Новости
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60
германия, в мире

В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж

14:12 11.09.2020 (обновлено: 17:22 11.09.2020)
14034
© Fotolia / VIPDesignМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Fotolia / VIPDesign
Мужчина в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жительница Германии во время судебного процесса согласилась на предложение руки и сердца, которое сделал ее сожитель, обвиняемый в покушении на ее убийство, сообщил таблоид Bild.
Подсудимого, 47-летнего Андреас З., слесаря по профессии, обвиняют в том, что он напал на 35-летнюю Катарину Б., бил ее, пинал, душил и таскал за волосы, угрожал убить. Вооружившись штыком, он поцарапал сожительнице щеку, пытался со всей силы ударить по голове острием, но той удалось отразить нападение рукой.
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В зале суда в Бонне мужчина сделал Катарине предложение, и та ответила согласием.
По оценке издания, в этом, "вероятно, больше тактики, чем романтики": женщина, которая должна была дать в суде показания, теперь может как невеста отказаться свидетельствовать против подсудимого.
Издание добавляет, что у Катарины трое детей, в том числе один сын от Андреаса. Дочь потерпевшей от первого брака рассказала, что ее мать на восьмом месяце беременности, а отцом ребенка также может быть обвиняемый.
Таблоид подчеркивает, что суд над мужчиной, мотивом которого якобы была ревность, продолжается, несмотря на "неожиданный поворот событий".
Ведущая Матч ТВ Элеонора Хабибулина - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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