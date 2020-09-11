https://ria.ru/20200911/politologiya-1577080544.html

Онлайн-конференция о значении политологии в РФ

15 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Современный политолог: призвание или профессия?".

2020-09-11T11:46

2020-09-11T11:46

2020-09-11T11:46

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200915/952897572.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- политологи Олег РУМЯНЦЕВ, Игорь МИНТУСОВ;<br>- научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина ШУЛЬМАН;<br>- профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Олег МАТВЕЙЧЕВ;<br>- профессор факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова Александр СОЛОВЬЕВ.<br><br>Профессии политолога в России уже более 30 лет. Однако до сих пор о ее конкретном содержании, функциях и задачах, связанных с обществом, не до конца известно. Это порождает массу домыслов и стереотипов и заставляет вновь и вновь возвращаться к рассмотрению роли политолога в обществе – не только с целью развенчивания мифов, но и для предоставления необходимой информации, а также анализа и оценки развития профессии в контексте современных общественных процессов. <br>Сформировалась ли в нашей стране профессия политолога? В каких сферах дипломированные специалисты-политологи могут найти себе применение? Насколько политологи оказывают влияние на сферу политики, и является ли это влияние позитивным? Наконец, может ли политолог стать уважаемой фигурой в нашем обществе, и что для этого необходимо предпринять? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы