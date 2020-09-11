Онлайн-конференция о значении политологии в РФ
15 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Современный политолог: призвание или профессия?".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политологи Олег РУМЯНЦЕВ, Игорь МИНТУСОВ;
- научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина ШУЛЬМАН;
- профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- профессор факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова Александр СОЛОВЬЕВ.
Профессии политолога в России уже более 30 лет. Однако до сих пор о ее конкретном содержании, функциях и задачах, связанных с обществом, не до конца известно. Это порождает массу домыслов и стереотипов и заставляет вновь и вновь возвращаться к рассмотрению роли политолога в обществе – не только с целью развенчивания мифов, но и для предоставления необходимой информации, а также анализа и оценки развития профессии в контексте современных общественных процессов.
Сформировалась ли в нашей стране профессия политолога? В каких сферах дипломированные специалисты-политологи могут найти себе применение? Насколько политологи оказывают влияние на сферу политики, и является ли это влияние позитивным? Наконец, может ли политолог стать уважаемой фигурой в нашем обществе, и что для этого необходимо предпринять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политологи Олег РУМЯНЦЕВ, Игорь МИНТУСОВ;
- научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина ШУЛЬМАН;
- профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- профессор факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова Александр СОЛОВЬЕВ.
Профессии политолога в России уже более 30 лет. Однако до сих пор о ее конкретном содержании, функциях и задачах, связанных с обществом, не до конца известно. Это порождает массу домыслов и стереотипов и заставляет вновь и вновь возвращаться к рассмотрению роли политолога в обществе – не только с целью развенчивания мифов, но и для предоставления необходимой информации, а также анализа и оценки развития профессии в контексте современных общественных процессов.
Сформировалась ли в нашей стране профессия политолога? В каких сферах дипломированные специалисты-политологи могут найти себе применение? Насколько политологи оказывают влияние на сферу политики, и является ли это влияние позитивным? Наконец, может ли политолог стать уважаемой фигурой в нашем обществе, и что для этого необходимо предпринять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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