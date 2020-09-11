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https://ria.ru/20200911/politologiya-1577080544.html
Онлайн-конференция о значении политологии в РФ
15 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Современный политолог: призвание или профессия?".
2020-09-11T11:46
2020-09-11T11:46
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577080544.jpg?1599814001
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200915/952897572.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- политологи Олег РУМЯНЦЕВ, Игорь МИНТУСОВ;<br>- научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина ШУЛЬМАН;<br>- профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Олег МАТВЕЙЧЕВ;<br>- профессор факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова Александр СОЛОВЬЕВ.<br><br>Профессии политолога в России уже более 30 лет. Однако до сих пор о ее конкретном содержании, функциях и задачах, связанных с обществом, не до конца известно. Это порождает массу домыслов и стереотипов и заставляет вновь и вновь возвращаться к рассмотрению роли политолога в обществе – не только с целью развенчивания мифов, но и для предоставления необходимой информации, а также анализа и оценки развития профессии в контексте современных общественных процессов. <br>Сформировалась ли в нашей стране профессия политолога? В каких сферах дипломированные специалисты-политологи могут найти себе применение? Насколько политологи оказывают влияние на сферу политики, и является ли это влияние позитивным? Наконец, может ли политолог стать уважаемой фигурой в нашем обществе, и что для этого необходимо предпринять? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о значении политологии в РФ

11:46 11.09.2020
15
15 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Современный политолог: призвание или профессия?".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политологи Олег РУМЯНЦЕВ, Игорь МИНТУСОВ;
- научный сотрудник Центра законотворческих исследований наук РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина ШУЛЬМАН;
- профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- профессор факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова Александр СОЛОВЬЕВ.

Профессии политолога в России уже более 30 лет. Однако до сих пор о ее конкретном содержании, функциях и задачах, связанных с обществом, не до конца известно. Это порождает массу домыслов и стереотипов и заставляет вновь и вновь возвращаться к рассмотрению роли политолога в обществе – не только с целью развенчивания мифов, но и для предоставления необходимой информации, а также анализа и оценки развития профессии в контексте современных общественных процессов.
Сформировалась ли в нашей стране профессия политолога? В каких сферах дипломированные специалисты-политологи могут найти себе применение? Насколько политологи оказывают влияние на сферу политики, и является ли это влияние позитивным? Наконец, может ли политолог стать уважаемой фигурой в нашем обществе, и что для этого необходимо предпринять?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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