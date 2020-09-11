https://ria.ru/20200911/politika-1577077144.html

Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

“Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.

2020-09-11T12:00

2020-09-11T12:00

2020-09-11T12:00

не верю!

подкаст

общество

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Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике “Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.

<strong>02:00</strong> На что влияют “инсайды” из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает<strong>06:30</strong> Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк<strong>08:07</strong> “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков<strong>16:00</strong> Фейки в предвыборных кампаниях. “Спящий” Байден (и вспоминаем “спящего” Медведева)<strong>18:10</strong> Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет? Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала <a href="https://t.me/DavydovIn" target="_blank">“Давыдов. Индекс”</a> Леонид Давыдов<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, общество