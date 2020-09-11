Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200911/politika-1577077144.html
Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике
“Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.
2020-09-11T12:00
2020-09-11T12:00
не верю!
подкаст
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577077088_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_e57546100888ec7bb72d86bc64552d01.jpg
Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике
“Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.
<strong>02:00</strong> На что влияют “инсайды” из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает<strong>06:30</strong> Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк<strong>08:07</strong> “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков<strong>16:00</strong> Фейки в предвыборных кампаниях. “Спящий” Байден (и вспоминаем “спящего” Медведева)<strong>18:10</strong> Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет? Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала <a href="https://t.me/DavydovIn" target="_blank">“Давыдов. Индекс”</a> Леонид Давыдов<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577077088_83:0:559:357_1400x0_80_0_0_25cd925b0041d359c4e06b11a1ede774.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, общество

Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

12:00 11.09.2020
428
Не верю!
Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике
Вчера, 12:00
“Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.
02:00 На что влияют “инсайды” из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает
06:30 Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк
08:07 “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков
16:00 Фейки в предвыборных кампаниях. “Спящий” Байден (и вспоминаем “спящего” Медведева)
18:10 Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет?
Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала “Давыдов. Индекс” Леонид Давыдов
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
000001
Обсудить 0
Не верю!ПодкастОбщество
Рекомендуем
Триеннале современного искусства в музее Гараж
Свобода и связи: легко ли быть молодым художником в России
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Эксперты проанализируют, как сделать социальные услуги доступнее
Подготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области
Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три
Рыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки-любители выходят на новый уровень
Ангелы небес, Александр Бадеев
"Ночная смена" и "Ангелы небес": победители конкурса "Я служу в ВКС!"
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф
Жительница Алтайского края, убивавшая собак. Стоп-кадр из видео
"Изолируйте ее". Жительница алтайского села убивает и ест собак
Модели на показе в рамказ Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине завели 15 новых дел против Порошенко
Бездомные на улицах Сан-Франциско
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Не лишний вес
Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния