https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577078156.html
Развеян один из главных мифов о похудении
Эндокринолог и врач-диетолог Альбина Комиссарова в Instagram развеяла самый популярный миф о продуктах, провоцирующих набор лишних килограммов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:42
2020-09-11T11:42
2020-09-11T11:42
диеты
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Эндокринолог и врач-диетолог Альбина Комиссарова в <a href="https://www.instagram.com/p/CE8oVYYsKLl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> развеяла самый популярный миф о продуктах, провоцирующих набор лишних килограммов.Идея о том, что можно поправиться от определенных продуктов, как пояснила врач, является неверной. По ее словам, толстеют от переедания.<a href="https://ria.ru/tag_produkty" target="_blank">Картофель</a>, как напомнила Комиссарова, является первым в списке "запрещенных" продуктов. Но здоровому человеку не нужно обращать внимания на его гликемический индекс, его калорийность на 100 граммов равняется 80 калорий. Кроме того, он имеет высокую пищевую ценность и содержит калий и витамин C."Вредными" считаются и макароны, напомнила Комиссаров, добавив, что в ста граммах — около 350-370 калорий, однако порция на человека составляет 50 граммов."А это уже 175-185 калорий", — отметила эксперт. Она порекомендовала выбирать макароны из цельнозерновой муки и добавлять к ним нежирный соус и овощи, что сделает блюдо вкусным и полезным.Сливочное масло также вошло в список "вредных" продуктов. Несмотря на высокую калорийность, рекомендованная порция для человека в сутки составляет десять граммов — а это 75 калорий. Кокосовое масло, которое, по словам Комиссаровой "едят столовыми ложками" еще калорийнее — 850-870 калорий, а количество насыщенных жиров в нем больше.К "вредным" продуктам, как напомнила Комиссарова, причисляют и белый рис, однако в 130 вареной крупы содержится 130 калорий. И, несмотря на малое содержание клетчатки, она предложила разнообразить им свой рацион.
https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html
https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диеты, общество
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Эндокринолог и врач-диетолог Альбина Комиссарова в Instagram
развеяла самый популярный миф о продуктах, провоцирующих набор лишних килограммов.
Идея о том, что можно поправиться от определенных продуктов, как пояснила врач, является неверной. По ее словам, толстеют от переедания.
Картофель
, как напомнила Комиссарова, является первым в списке "запрещенных" продуктов. Но здоровому человеку не нужно обращать внимания на его гликемический индекс, его калорийность на 100 граммов равняется 80 калорий. Кроме того, он имеет высокую пищевую ценность и содержит калий и витамин C.
"Вредными" считаются и макароны, напомнила Комиссаров, добавив, что в ста граммах — около 350-370 калорий, однако порция на человека составляет 50 граммов.
"А это уже 175-185 калорий", — отметила эксперт. Она порекомендовала выбирать макароны из цельнозерновой муки и добавлять к ним нежирный соус и овощи, что сделает блюдо вкусным и полезным.
Сливочное масло также вошло в список "вредных" продуктов. Несмотря на высокую калорийность, рекомендованная порция для человека в сутки составляет десять граммов — а это 75 калорий. Кокосовое масло, которое, по словам Комиссаровой "едят столовыми ложками" еще калорийнее — 850-870 калорий, а количество насыщенных жиров в нем больше.
"Так почему мы боимся именно сливочного масла, кто знает?", — задается вопросом эксперт.
К "вредным" продуктам, как напомнила Комиссарова, причисляют и белый рис, однако в 130 вареной крупы содержится 130 калорий. И, несмотря на малое содержание клетчатки, она предложила разнообразить им свой рацион.