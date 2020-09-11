https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577067151.html

Назван главный осенний продукт для похудения

Осенью россияне с личными огородами могут найти на них идеальный овощ для похудения, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T02:00

2020-09-11T02:00

2020-09-11T08:49

михаил гинзбург

здоровье

еда

общество

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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Осенью россияне с личными огородами могут найти на них идеальный овощ для похудения, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200911/dieta-1577028638.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.В середине сентября в центральной части России начинают созревать тыквы. Именно они могут стать идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы, считает Михаил Гинзбург. По его словам, тыква — это тот редкий случай, когда и вкусно, и полезно. "Мы все сейчас ищем <a href="https://ria.ru/tag_eda/" target="_blank">пищу</a>, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. И безусловно, тыква вкусный продукт. Другими словами, если мы в питание вводим тыкву, то калорийность питания обычно снижается. Это бывает важно для похудения. Для современного человека тыква — это хороший выбор", — рассказал радио Sputnik диетолог. С другой стороны, тыкву нельзя считать панацеей от лишнего веса и строить монодиету только на ней. Диетолог уверяет, что потребление исключительно этого продукта поможет снизить вес человека, но это будет не очень приятно, а эффект не будет долговечным. "Я не сторонник такой диеты. Она очень плохо переносится, поскольку тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Еще возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх", — пояснил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20200907/pokhudenie-1576880573.html

https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье, еда, общество